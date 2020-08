Celgard:medida cautelar contra las importaciones de separadores de baterías de Senior (1)

-Éxito de Celgard en la corte del Reino Unido y se le concede una medida cautelar contra las importaciones de separadores de baterías de Senior en el juicio

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 6 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Tras la concesión del tribunal de Reino Unido el 7 de mayo de 2020 de una medida cautelar contra Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. (Senior) como solicitó Celgard, LLC (Celgard), una filial de Polypore International, LP (Polypore), y la orden del tribunal del Reino Unido el 21 de mayo de 2020 que continúa el efecto de la medida cautelar, el tribunal del Reino Unido emitió una Sentencia el 30 de julio de 2020 que otorga un mandamiento judicial a través del juicio y dictará una orden en los términos solicitados por Celgard que bloquea la importación de separadores de batería de Senior en el Reino Unido en el juicio.

La sentencia del tribunal a favor de Celgard no sólo concedió la medida cautelar contra Senior, sino que también sostuvo que Celgard había establecido una cuestión seria que debía probarse que Senior había utilizado sus secretos comerciales en el desarrollo y la fabricación de separadores de baterías y que Inglaterra era el foro adecuado para la controversia de importación. Celgard tiene la intención de perseguir plenamente su caso de secreto comercial contra Senior.

El 30 de abril de 2020, Celgard presentó una solicitud de medidas cautelares urgente contra Senior en el Tribunal Superior de Justicia en Londres, Inglaterra. El 7 de mayo, en una base ex parte, el tribunal del Reino Unido concedió una medida cautelar para impedir que Senior importara ciertos separadores de baterías en el Reino Unido.

Anteriormente, el 2 de marzo, Celgard presentó una queja contra los demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute (Senior-California), Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town Technology, Inc., Global Venture Development, LLC, y Global Venture Development, Inc. (colectivamente, Global Venture) (colectivamente, demandados WDNC) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Carolina del Norte (WDNC) por la apropiación indebida de secreto comercial , prácticas comerciales desleales y engañosas y competencia desleal, conspiración civil, enriquecimiento injusto y conversión.

Además, Celgard presentó una Segunda Queja Enmendada contra los demandados, incluyendo Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute (Senior-California) y otros (colectivamente, demandados NDCA) por infracción de patentes, incumplimiento de contrato e incumplimiento de pacto implícito de buena fe y trato justo en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California (NDCA).

La queja de WDNC alega que los demandados de WDNC, incluyendo a un ex empleado de Celgard, Xiaomin (Steven) Zhang, ahora responsable de tecnología de Senior-China que cambió su nombre a Bin Wang a petición de Senior-China, se apropiaron indebida, intencional e ilegalmente de los secretos comerciales e información confidencial de Celgard y continúan haciéndolo. También se alegan otras violaciones de la ley.

La segunda demanda modificada de NDCA alega que los demandados de NDCA infringen la patente RE47,520 de Estados Unidos de Celgard (la patente '520), anteriormente patente de Estados Unidos 6.432.586 (la patente '586), y la patente de Estados Unidos No 6.692.867 de Celgard (la patente '867). Ver Comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2877325-1&h=2616171058&u...].

En diciembre de 2019, Celgard presentó una Primera Queja Enmendada en NDCA que se suma a la demanda de los demandados Farasis, Sun Town y Global Venture. Ver Comunicado. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2877325-1&h=3199138481&u....]

En septiembre de 2019, Celgard presentó una demanda contra Senior que vende separadores a nivel mundial que hacen en Shenzhen, China. La queja de Celgard alegaba que Senior había infringido las patentes de Celgard en los Estados Unidos '520 y '867, y se ha apropiado y ha hecho mal uso ilegalmente de los secretos comerciales y la información confidencial de Celgard, entre otras violaciones y busca una indemnización por daños y perjuicios. Ver Comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2877325-1&h=958501711&u=...].

En septiembre de 2019, Celgard resolvió con éxito una demanda por infracción de patente contra Targray International. Ver Comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2877325-1&h=1422812804&u...]. Celgard también resolvió con éxito dos demandas en junio de 2019, contra MTI Corporation. Ver Comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2877325-1&h=1172543171&u...].

El juicio del Reino Unido y el resultado exitoso de los casos Targray y MTI consolidan aún más la integridad de la propiedad intelectual (PI) de Celgard con respecto a los separadores recubiertos y no recubiertos para las baterías de iones de litio. Celgard seguirá impidiendo la explotación injusta de su tecnología y su propiedad intelectual para salvaguardar sus activos y clientes.

