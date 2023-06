(Información remitida por la empresa firmante)

-Celigo amplía los Programas de Socios Estratégicos a nivel mundial con prácticas de integración agnósticas del ecosistema

Los socios triunfan con el ecosistema de socios de Celigo, ahora ampliado mediante servicios y asistencia globales para satisfacer mejor las necesidades de los clientes.

REDWOOD CITY, Calif., 6 de junio de 2023/PRNewswire/ -- Celigo, la plataforma líder de integración como servicio (iPaaS), ha anunciado hoy ampliaciones clave de su Programa de Socios, incluyendo inversiones estratégicas tanto en expansión geográfica como de ecosistema para apoyar a sus socios en la creación de prácticas de integración que satisfagan mejor las necesidades de los clientes y del mercado. Este anuncio se produce en un momento en el que los socios de Celigo han experimentado un impulso continuo a lo largo del último año, ya que los programas estratégicos de la compañía han permitido a socios como BPM, Bring IT, Catalyst ERP, Netizen, MorganFranklin Consulting, y Sikich capitalizar las oportunidades de rápido crecimiento en automatización.

Celigo es la única empresa iPaaS que ofrece consultoría y asesoramiento por adelantado a través de su ecosistema de socios antes de que empiecen la implantación para asegurarse de que los clientes están preparados para automatizar, incluso cuando la solución de fácil implantación evita los requisitos estándar de recursos de desarrolladores del sector. Con este programa, los socios pueden ofrecer a los usuarios finales sus propios servicios de consultoría y asesoramiento de alto valor en materia de integración y procesos empresariales. Además, el programa ayudará a los socios a aumentar sus ingresos de las siguientes formas

Proporcionar servicios avanzados de consultoría de procesos empresariales a clientes comunes

Desarrollar compromisos multifase con la integración como fuerza motriz.

Pasar del trabajo de implantación de bajo valor a servicios de consultoría de alto valor con los datos en el centro.

Alinearse con la metodología de ventas y automatización para crear nuevas ofertas de servicios.

Además de abordar proyectos más complejos, como con el aumento de las conexiones de punto final, y redoblar su enfoque completamente agnóstico con el ecosistema -incluyendo plataformas como Acumatica, Microsoft, NetSuite, Sage, Salesforce, SAP, etc. - las nuevas inversiones en el programa de socios de Celigo incluyen:

Soporte mejorado para los socios, que incluye soporte dedicado de productos, asistencia técnica, consultoría de procesos, recursos de marketing y mucho más.

Programa de automatización del marketing a través del canal (TCMA) para promover iniciativas conjuntas de comercialización con comarketing automatizado, marca compartida y atribución de clientes potenciales.

Eventos de la comunidad global para promover la formación y la educación de los socios en el aprovechamiento de las mejores prácticas de asociación.

"A medida que las empresas amplían sus casos de uso de la automatización, seguimos buscando formas de servirles de la manera más eficaz", dijo Jan Arendtz, fundador y consejero delegado de Celigo. "Por eso estamos invirtiendo fuertemente en nuestro Programa de Socios para abordar un conjunto más diverso y complejo de necesidades en todo el mundo. Nuestros socios también se benefician de este enfoque, ya que colaboramos para crear sistemas que se adapten a las demandas en constante evolución del mercado."

Celigo ampliará su programa de socios para garantizar el éxito de sus clientes y apoyar su continuo impulso, como demuestran los siguientes aumentos en el último año:

Level 4 Product Certifications : Aumento del 12% de socios con capacidad de ejecución

Strategic Channel Partners: Aumento del 80% en asociaciones estratégicas

Microsoft Partner Increase: Aumento del 20% en las asociaciones estratégicas con Microsoft

Acumatica Partner Increase: Aumento del 100% en las asociaciones estratégicas con Acumatica

SAP Partner Increase: Aumento del 100% en las asociaciones estratégicas con SAP

"Como socio estratégico de Celigo, Bring IT ha podido ampliar nuestra promesa de ofrecer servicios de consultoría, implementación y profesionales de 360° a organizaciones que buscan obtener visibilidad en tiempo real y excelencia operativa para su negocio", dijo Omar Palacios, consejero delegado de Bring IT. "Estamos entusiasmados con nuestra creciente asociación a medida que Bring IT se expande aún más en LATAM y EMEA".

Obtenga más información sobre el ecosistema de asociación de Celigo visitando nuestra Página de Partner Program.

Acerca de CeligoCeligo es la plataforma de integración como servicio (iPaaS) líder. En Celigo, entendemos la evolución del mercado y creemos que la integración debe ser accesible para todos en su organización. Nuestra plataforma está diseñada tanto para el usuario de línea de negocio como para los equipos técnicos, fomentando la automatización en todos los niveles de la empresa y permitiendo el crecimiento y la innovación a escala. Para más información, visite www.celigo.com. Síganos en LinkedIn, Twitter, Facebook, y Instagram.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1653390/celigo_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/celigo-amplia-los-programas-de-socios-estrategicos-a-nivel-mundial-301843821.html