Cell Impact anuncia la aceleración de un pedido previamente comunicado de un cliente estadounidense

(Información remitida por la empresa firmante)

KARLSKOGA, Suecia, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En junio, Cell Impact anunció que había recibido un pedido de seguimiento para la producción de placas de flujo destinado a un fabricante de equipos originales (OEM) líder en Estados Unidos, dentro del sector de las pilas de combustible y los electrolizadores. En aquel momento, se preveía que las entregas se realizarían a lo largo de un periodo de dos años, comenzando en el tercer trimestre de 2026.

"El cliente nos ha comunicado que desea aumentar el ritmo de entrega para el volumen ya solicitado. En consecuencia, la mayor parte del pedido se fabricará y entregará durante los dos próximos trimestres, con una entrega final prevista para abril de 2027", afirmó Daniel Vallin, consejero delegado de Cell Impact.

El adelanto de las entregas refuerza el flujo de caja de Cell Impact y repercute positivamente en la liquidez de la empresa. El pedido, valorado en 5,3 millones de coronas suecas (SEK), tendrá un impacto especialmente significativo en el flujo de caja, dado que el material para las placas de flujo ya se encuentra en existencias.

Acerca de Cell ImpactCell Impact AB (publ) es un proveedor global de placas de flujo avanzadas para fabricantes de pilas de combustible y electrolizadores. La empresa ha desarrollado y patentado un método único para el conformado a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable en comparación con los métodos de conformado convencionales. Cell Impact Forming es una tecnología de conformado respetuosa con el medio ambiente que no consume agua y muy poca energía eléctrica. Las acciones de Cell Impact cotizan en el Nasdaq First North Growth Market y Mangold Fondkommission AB es el asesor certificado (CA) de la empresa.

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