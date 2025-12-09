Cell Impact entrega herramientas a un fabricante líder de automóviles

Cell Impact has signed an agreement with a leading Asian automotive manufacturer for the production and delivery of a forming tool used in the manufacturing of flow plates. - CELL IMPACT AB/PR NEWSWIRE

KARLSKOGA, Suecia, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact ha firmado un acuerdo con un importante fabricante asiático de automóviles para la producción y entrega de una herramienta de conformado utilizada en la fabricación de placas de flujo. El pedido está valorado en 1,5 millones de coronas suecas y se prevé su entrega durante el primer trimestre de 2026.

El fabricante de automóviles y Cell Impact llevan varios años colaborando en proyectos para múltiples clientes, y este último acuerdo es el resultado de iniciativas previas exitosas.

"Cada proyecto exitoso nos ha acercado un paso más a la producción continua. El cliente utilizará la herramienta en cuestión para fabricar placas de flujo completas para probar y validar el diseño de patrones y la calidad de la producción", afirmó Daniel Vallin, consejero delegado de Cell Impact.

El pedido tendrá un impacto limitado en los ingresos de Cell Impact del año en curso, pero es estratégicamente importante, ya que acerca la colaboración a la producción a gran escala en las instalaciones del cliente.

Acerca de Cell ImpactCell Impact AB (publ) es un proveedor global de placas de flujo avanzadas para fabricantes de celdas de combustible y electrolizadores. La compañía ha desarrollado y patentado un método único de conformado a alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable en comparación con los métodos de conformado convencionales. Cell Impact Forming es una tecnología de conformado respetuosa con el medio ambiente que no consume agua y consume muy poca energía eléctrica.

Las acciones de Cell Impact cotizan en el Nasdaq First North Growth Market y FNCA Sweden AB es el Asesor Certificado (AC) de la compañía.

