Cell Impact evaluará titanio de NC para clientes no revelados

(Información remitida por la empresa firmante)

KARLSKOGA, Suecia, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Cell Impact AB (publ) llevará a cabo pruebas de formación de titanio nanocristalino producido en Japón a petición de varios clientes no revelados. El material ya se utiliza en aplicaciones de producción en serie.

Cell Impact AB (publ) llevará a cabo pruebas de formación de titanio nanocristalino producido en Japón a petición de varios clientes no revelados. El material ya se utiliza en aplicaciones de producción en serie.

El objetivo de las pruebas es evaluar la conformabilidad del material mediante Cell Impact Forming™, la tecnología de conformado a alta velocidad exclusiva de Cell Impact. Para esta evaluación, Cell Impact adquirirá una bobina de prueba del material; la transacción se gestionará a través de la empresa global de comercio e inversión Toyota Tsusho Corporation.

Cell Impact y Toyota Tsusho han suscrito un acuerdo de confidencialidad para permitir el intercambio de información relacionada con el proyecto.

Tras la finalización de las pruebas, Cell Impact y Toyota Tsusho seguirán intercambiando información relevante sobre los resultados de las pruebas y evaluarán los posibles pasos a seguir.

Este proyecto representa una evaluación técnica importante de la tecnología Cell Impact Forming para aplicaciones en titanio. Al generar datos sobre la viabilidad de fabricación y el rendimiento del conformado, los clientes podrán valorar el potencial de esta tecnología para un futuro uso industrial, afirmó Daniel Vallin, consejero delegado de Cell Impact.

Acerca de Cell Impact Cell Impact AB (publ) es un proveedor global de placas de flujo avanzadas para fabricantes de pilas de combustible y electrolizadores. La empresa ha desarrollado y patentado un método exclusivo de conformado a alta velocidad, denominado Cell Impact Forming™, que resulta considerablemente más escalable y rentable en comparación con los métodos de conformado convencionales. Cell Impact Forming es una tecnología de conformado respetuosa con el medio ambiente, que no consume agua y requiere muy poca energía eléctrica. Las acciones de Cell Impact cotizan en el mercado Nasdaq First North Growth Market, y Mangold Fondkommission AB actúa como asesor certificado (Certified Advisor, CA) de la empresa.

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