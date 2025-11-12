Cell Impact ha sido galardonada con la medalla de oro por EcoVadis

(Información remitida por la empresa firmante)

KARLSKOGA, Suecia, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- El año pasado, Cell Impact recibió la medalla de plata de EcoVadis. Este año, la empresa ha recibido la medalla de oro.

EcoVadis, el proveedor de calificaciones de sostenibilidad más fiable del mundo, evaluó las prácticas de sostenibilidad operativa de Cell Impact. La puntuación general mejoró de 72 a 79 sobre 100, lo que sitúa a la empresa entre el 5% de las mejores compañías evaluadas.

"El aumento se debe principalmente a mejoras en la elaboración de informes, pero también en las rutinas y el seguimiento en diversas áreas. No es ciencia espacial: establecemos objetivos, hacemos un seguimiento y mejoramos continuamente", afirmó Daniel Vallin, consejero delegado de Cell Impact.

"Dado que nuestras placas de flujo son esenciales para la transición energética global, es una gran satisfacción haber recibido también la calificación oro de EcoVadis", concluyó Daniel Vallin.

Para obtener más información, contacte con:Daniel VallinConsejero delegado y contacto de RR. II., Cell Impact AB (publ)+46730686620 o daniel.vallin@cellimpact.com

Acerca de Cell ImpactCell Impact AB (publ) es un proveedor global de placas de flujo avanzadas para fabricantes de pilas de combustible y electrolizadores. La empresa ha desarrollado y patentado un método único de conformado de alta velocidad, Cell Impact Forming™, que es significativamente más escalable y rentable que los métodos de conformado convencionales. Cell Impact Forming es una tecnología de conformado respetuosa con el medio ambiente que no consume agua y utiliza muy poca energía eléctrica.

Las acciones de Cell Impact cotizan en el Nasdaq First North Growth Market y FNCA Sweden AB es el asesor certificado (CA) de la compañía.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2819968/EcoVadis_Rating.jpgPDF: https://mma.prnewswire.com/media/2819969/Cell_Impact_Pressrelease.pdfLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2816030/5615566/Cell_Impact_Logo.jpg

