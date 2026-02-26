CelluMed Clinic, premio 'Grandes Talentos' por su labor en Oncología Integrativa-Oncothermia

CelluMed Clinic, premio 'Grandes Talentos' por su labor en Oncología Integrativa - Medical Care

Madrid, 26 de febrero de 2026.-

La entrega del Premio Grandes Talentos reunió en Madrid a profesionales destacados del panorama nacional, en un acto celebrado en el Hotel Eurobuilding. La distinción otorgada a la Unidad de Oncología Integrativa de CelluMed Clinic reconoció un trabajo que combina innovación clínica y una visión amplia de la salud, con terapias no invasivas orientadas a conseguir mejores resultados, mejorando además la calidad de vida de los pacientes. La clínica ha introducido y expansionado en España técnicas avanzadas como la Oncothermia-Nanothermia sin efectos secundarios, para tratar tumores malignos localizados, incluso en fases avanzadas y casos de metástasis Este reconocimiento situó a la entidad en su categoría de clínica Oncológica, junto a figuras mediáticas premiadas en la misma gala, en una edición que destacó la excelencia en profesionales como Joaquín Prats , Sonsoles Oniega o Mario Vaquerizo, que fueron igualmente premiados por su labor en otras disciplinas.

El galardón lo recibió Natalia Pérez en representación de la entidad, así como la Dra. Cristina Nuño, jefa de la Unidad de Oncología y Radioterapia, y de la Unidad de Oncothermia de Cellumed Clinic, y el Dr. Juan Doblas, cirujano general y oncológico de la clínica.

Natalia Perez reconoció la labor que ha significado traer e introducir una terapia tan novedosa como la oncothermia, para beneficio del paciente oncológico, así como conseguir la autorización de las autoridades sanitarias, y de la AEMP, e incluso desarrollar la expansión coordinando la formación de los oncólogos radioterápicos. En la clínica esta terapia se combina con otros tratamientos y estudios como el análisis celular, una herramienta que amplía y complementa la información clínica en todos los casos, porque ayuda a comprender y a equilibrar los fallos biológicos del organismo.

La Dra. Cristina Nuño, tiene una larga trayectoria en oncología y en comités de tumores complejos. La Dra. admitió que sus pacientes son un reto, y en Cellumed Clinic quieren lo mejor ya que la incidencia de muchos de los tumores sigue aumentando a pesar de los avances. Por ello los profesionales de la clínica, implicados en el diagnóstico y el tratamiento, intentan ofrecer aquellas técnicas más adecuadas para cada caso. Entre las armas que se disponen actualmente aparece la combinación de los tratamientos como quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia con oncothermia-nanothermia, siendo esta una combinación segura que no aumenta los efectos secundarios, y si puede aumentar el beneficio. La doctora destacó que esta tëcnica parece ser novedosa en España, sinembargo se viene utilizando desde hace décadas en otros países. En España Cellumed Clinic la introdujo en 2013 y ha tratado a muchísimo pacientes. Por otro lado no se considera un tratamiento alternativo ya que aparece en guías clínicas, y está aprobado por el Ministerio de Salud. La sociedad científica; SEOR dispone ya de un grupo de trabajo que está impulsando la difusión de la técnica mediante cursos, talleres, webinars...

El Doctor Juan Doblas comentó por su lado, como los tratamientos integrativos incrementan la tasa de respuesta de los tumores, incluso reduciendo los efectos secundarios de la quimioterapia o radioterapia en los pacientes, y que incluir la oncothermia, cuando está indicado, ayuda enormemente porque no solo complementa, además, es un tratamiento válido que induce respuesta antitumoral incluso en pacientes que no son tratados porque son resistentes a la terapias convencionales. Es importante según el Dr Doblas y el equipo de la clínica, completar este enfoque con una nutrición específica y terapias adaptadas a los fallos biológicos que se detectan mediante el análisis celular, independientemente de los estudios clinicos, para ampliar la información del paciente y de este modo tratar con mayor conocimiento con el fin de lograr una recuperación más eficaz y rápida.

El equipo médico solicita los informes médicos para realizar un pre estudio del estado del paciente, sin compromiso. Las contraindicaciones son escasas, pero cada caso es diferente y requiere una evaluación cuidadosa. Los doctores revisan el historial del paciente para determinar la indicación y la mejor combinación terapéutica, con el fin de optimizar los resultados.

El reconocimiento obtenido en los Premios Grandes Talentos refuerza el papel de Cellumed Clinic como referente en oncología integrativa, un ámbito que combina ciencia, experiencia clínica y una visión global del bienestar. El equipo de Cellumed Clinic continúa desarrollando estrategias personalizadas que buscan mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con cáncer.

