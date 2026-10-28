CELSET lanza SOLTOX, una marca coreana de toxina botulínica tipo A, para los mercados internacionales

(Información remitida por la empresa firmante)

SEUL, Corea del Sur, 28 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- CELSET INC., una empresa coreana de biotecnología especializada en medicina estética, ha lanzado SOLTOX, su marca de toxina botulínica tipo A, introduciendo así una marca coreana de toxina botulínica en el sector internacional de la medicina estética.

SOLTOX se presenta en formulaciones de 100 unidades y 200 unidades, caracterizadas por tres aspectos técnicos fundamentales: un complejo de toxina de 900 kDa, una presentación liofilizada y un proceso de purificación avanzado. En conjunto, estos atributos reflejan un enfoque de fabricación que prioriza el procesamiento controlado, la caracterización del producto y la calidad farmacéutica.

El complejo de 900 kDa hace referencia al tamaño molecular del complejo proteico de la toxina botulínica, incluidas las proteínas asociadas. Esta característica define un aspecto específico de la formulación, sin que ello implique una mayor duración clínica o una mayor eficacia. SOLTOX se suministra como un polvo liofilizado que debe reconstituirse antes de su administración por parte de profesionales médicos cualificados, de conformidad con el etiquetado del producto y la normativa local vigente.

La purificación constituye otro elemento central del proceso de fabricación de SOLTOX. Durante la obtención de la toxina botulínica tipo A, se emplea una tecnología avanzada de purificación de la toxina botulínica, centrada en separar la sustancia deseada de los componentes no deseados. Asimismo, el proceso de producción se desarrolla bajo condiciones controladas e incluye procedimientos de control de calidad que abarcan la preparación, el llenado, la liofilización y la evaluación de cada lote.

CELSET destaca estas características de fabricación como la base técnica de SOLTOX. El posicionamiento del producto pone el énfasis en la identidad de su formulación y en los controles de los procesos, sin equiparar dichas características de fabricación con diferencias no verificadas en los resultados obtenidos por los pacientes. La marca aúna información técnica con una identidad concisa, diseñada para facilitar su reconocimiento en todo el sector de la medicina estética.

El lanzamiento sitúa a SOLTOX dentro de las actividades internacionales de CELSET en el ámbito de la medicina estética. Su posicionamiento refleja la creciente visibilidad de la biotecnología y la industria de la medicina estética de origen coreano, así como la relevancia de los canales médicos consolidados y los marcos regulatorios específicos de cada mercado. Para CELSET, el desarrollo de mercados a nivel nacional y el establecimiento de relaciones profesionales son elementos fundamentales para la presencia internacional de la marca SOLTOX.

La introducción de SOLTOX amplía la cartera de productos de medicina estética de CELSET, complementando su enfoque centrado en una comunicación basada en fundamentos científicos. La empresa prioriza una presentación de marca coherente y una información clara dirigida a los profesionales sanitarios en los distintos mercados. La disponibilidad y el uso del producto están sujetos a los requisitos regulatorios vigentes en cada país.

Acerca de CELSET INC.

Con sede en Seúl, Corea del Sur, CELSET INC. es una empresa coreana de biotecnología centrada en el sector de la medicina estética. SOLTOX refleja el compromiso de la compañía con marcas distintivas, los principios de fabricación propios de la medicina estética y una comunicación profesional dirigida a la industria estética a nivel global.

Para consultas:contact@celset.co.krWeb: https://celset-aesthetics.com/

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