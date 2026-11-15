Cemig y Huawei implementan conjuntamente una red inalámbrica privada de 450 MHz

(Información remitida por la empresa firmante)

JOHANNESBURGO, 15 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que los servicios de la red de distribución se volvían cada vez más complejos, los dispositivos de distribución de Cemig dependían principalmente de redes públicas alquiladas para la transmisión de datos. Sin embargo, este modelo presentaba riesgos significativos.

Zonas sin cobertura : La cobertura de las redes de los operadores de telecomunicaciones en Brasil alcanza apenas el 50 %. Un gran número de dispositivos de distribución en zonas remotas y deshabitadas permanecieron en zonas sin cobertura de comunicación durante largos períodos. Cuando se producían averías, el personal tenía que recorrer largas distancias en coche para realizar reparaciones e inspecciones rutinarias, lo que reducía considerablemente la eficiencia operativa.

: La cobertura de las redes de los operadores de telecomunicaciones en Brasil alcanza apenas el 50 %. Un gran número de dispositivos de distribución en zonas remotas y deshabitadas permanecieron en zonas sin cobertura de comunicación durante largos períodos. Cuando se producían averías, el personal tenía que recorrer largas distancias en coche para realizar reparaciones e inspecciones rutinarias, lo que reducía considerablemente la eficiencia operativa. Falta de fiabilidad: El acuerdo de nivel de servicio (SLA) de la red pública no estaba diseñado para las operaciones de la red eléctrica. Durante la temporada de lluvias, las condiciones meteorológicas adversas provocaban con frecuencia cortes en el funcionamiento de las estaciones base o interrupciones de los enlaces de microondas, lo que hacía que la tasa de conectividad de los dispositivos de distribución cayera en picado del 90 % a aproximadamente el 60 %. Cuando se interrumpían las comunicaciones, los comandos de control remoto no podían llegar a los dispositivos ni ejecutarse en ellos, lo que obligaba al personal a desplazarse a las instalaciones para realizar operaciones manualmente. Esto retrasaba considerablemente el restablecimiento del suministro eléctrico, perjudicaba la fiabilidad del servicio y ocasionaba importantes pérdidas económicas.

Solución

Para hacer frente a estos desafíos, Cemig llevó a cabo varias rondas de evaluaciones técnicas e investigaciones de casos de uso a nivel mundial, y finalmente, eligió a Huawei como su socio estratégico para desplegar conjuntamente la primera red inalámbrica privada comercial de 450 MHz para el sector eléctrico en América Latina.

Resultado de la implementación

Tras las pruebas de campo, el cliente pudo comprobar de primera mano los beneficios que ofrece la red inalámbrica privada, lo que reforzó su confianza en la modernización de la red de distribución y generó grandes expectativas para la futura transición energética: "Huawei presentó la mejor propuesta durante el proceso de licitación, y ofrece una solución que no solo satisface nuestras necesidades actuales de modernización de la red de distribución, sino que también es escalable para la futura integración de energías renovables. Huawei cuenta con una amplia experiencia en el sector energético. Con la solución de red privada de Huawei, Cemig dispondrá de una red privada de comunicaciones de alta calidad. Para Cemig, esta colaboración va mucho más allá de la tecnología; es crucial para el crecimiento futuro de nuestro negocio".

1. Mayor fiabilidad del suministro eléctricoLa red inalámbrica privada elevó la conectividad de los terminales de distribución al 99 % y la fiabilidad de las comunicaciones al 99,99 %, lo que mejoró considerablemente los niveles de servicio de distribución de energía de Cemig.

2. Riesgos comerciales mitigadosLa red inalámbrica privada puede reducir considerablemente las pérdidas en las líneas eléctricas y mejorar los indicadores SAIDI y SAIFI, lo que ayuda a Cemig a evitar sanciones regulatorias.

3. Rentabilidad de la inversión garantizadaLa red inalámbrica privada mejora considerablemente los servicios eléctricos, lo que permite que Cemig cumpla con los requisitos reglamentarios de ANEEL y obtener una rentabilidad favorable de sus inversiones.

4. Aplicaciones de producción central ampliadasComo infraestructura de comunicaciones fundamental para las operaciones de generación eléctrica, la red inalámbrica privada proporciona una conectividad fiable en el último tramo de la red, necesaria para la automatización de la distribución eléctrica actual. Además, permite incorporar futuras aplicaciones esenciales, como la integración masiva de contadores inteligentes, la rápida expansión de generación fotovoltaica distribuida y la gestión de microrrede complejas. De este modo, impulsa la transición desde un modelo tradicional de generación eléctrica basado en la demanda hacia una interacción dinámica entre las fuentes de energía, la red eléctrica, la demanda y el almacenamiento.

Para obtener más información, visite: https://e.huawei.com/en/case-studies/industries/grid/202611-cemig-450-mhz

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