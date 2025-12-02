La CEMMP celebra en Sevilla una jornada informativa clave para pacientes con mieloma múltiple - COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE (CEM

Madrid, 2 de diciembre de 2025.-

La Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP) celebró ayer, 1 de diciembre, una nueva Jornada Informativa para Pacientes en Sevilla, reafirmando su compromiso con la educación sanitaria y el acompañamiento de las personas que conviven con esta enfermedad. El encuentro tuvo lugar en el Hotel NH Collection Sevilla, de 16:00 a 19:15 h, y reunió a un destacado panel de hematólogos de referencia en Andalucía, así como a pacientes y familiares que buscaban información fiable, actualizada y comprensible.

Este encuentro forma parte del recorrido formativo que la CEMMP desarrolla desde hace años en diferentes comunidades autónomas, acercando conocimiento y apoyo a personas con mieloma múltiple en toda España. A lo largo de este tiempo, la asociación ha organizado jornadas en Euskadi, Cantabria, Asturias, Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid, consolidándose como un referente nacional en educación sanitaria. La celebración de esta nueva jornada en Sevilla representa la continuidad natural de un proyecto estable impulsado por y para los pacientes.

La presidenta de la CEMMP, Teresa Regueiro, subraya la importancia de estos encuentros:

“Los pacientes necesitan comprender su enfermedad para poder manejarla mejor. La información es una herramienta de autonomía, de seguridad y también de esperanza. Estas jornadas nacen de esa convicción y de la voluntad de escuchar y acompañar a los pacientes allí donde están”.

Un programa centrado en lo que preocupa al paciente

La jornada comenzó con la bienvenida y una presentación general sobre el momento actual del mieloma múltiple, marcada por la llegada de nuevas terapias, la evolución de los tratamientos combinados y la mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes.

Posteriormente, se desarrollaron tres mesas temáticas:

Manejo del paciente al diagnóstico

Cómo afrontar los primeros momentos tras recibir la noticia, qué pruebas son necesarias, cómo se interpreta el diagnóstico y cuáles son las primeras decisiones clínicas y emocionales.

Manejo del paciente en la recaída

Una de las cuestiones que más inquietan a quienes conviven con el mieloma. Se abordaron estrategias terapéuticas actuales, criterios de cambio de tratamiento y el papel creciente de las terapias innovadoras.

Manejo de los síntomas del paciente con mieloma

Dolor óseo, fatiga, neuropatía, anemia, infecciones… Los especialistas explicaron cómo identificar, prevenir y manejar estos síntomas para mejorar la vida diaria del paciente.

Entre las mesas tuvo lugar un coffee break, que permitió a los asistentes intercambiar experiencias, resolver dudas en un ambiente cercano y fortalecer el sentido de comunidad.

La jornada concluyó con un coloquio abierto, un espacio muy valorado por los pacientes, donde pudieron formular preguntas directamente a los especialistas y obtener respuestas claras y personalizadas.

Un panel de expertos de referencia

La sesión contó con la participación de destacados hematólogos de Sevilla:

Dr. Eusebio Martín, Hematólogo del Hospital Virgen del Rocío

Dra. Carmen Cauto, Hematóloga del Hospital Virgen de Valme

Dr. Rafael Duro, Hematólogo del Hospital Virgen de la Macarena

Dr. Miguel Sánchez Rey, Hematólogo del Hospital Quirón Sagrado Corazón

Su participación permitió ofrecer una visión completa, rigurosa y actualizada del manejo del mieloma múltiple en todas sus etapas.

Un mensaje que une: información, acompañamiento y esperanza

La jornada de Sevilla volvió a poner de manifiesto la esencia del trabajo de la CEMMP: no solo proporcionar información, sino también escuchar, acompañar y crear comunidad. Cada encuentro representa una oportunidad para que los pacientes se sientan más preparados, más tranquilos y menos solos.

El espíritu que guió la sesión quedó reflejado en el lema que acompaña a la CEMMP desde sus orígenes:

“La pasión que nos une es curar el mieloma”.

