La CEMMP reúne a referentes de los hospitales madrileños en una jornada sobre mieloma múltiple - CEMMP

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de noviembre de 2026.-

El encuentro congregó a casi 150 pacientes y familiares para abordar el diagnóstico, los tratamientos y los cuidados de la enfermedad, con espacios de diálogo directo con los especialistas.

Madrid, 28 de octubre de 2026. La Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP) ha reunido a destacados especialistas en mieloma múltiple de los hospitales madrileños en una jornada informativa celebrada en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. El encuentro ha completado su aforo de inscripción y ha contado con la asistencia de casi 150 personas entre pacientes y familiares.

La jornada ha permitido reunir en un mismo espacio a profesionales de distintos centros que trabajan en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento del mieloma múltiple. Para los asistentes, ha supuesto una oportunidad de conocer de primera mano su experiencia, comprender mejor el abordaje de la enfermedad y trasladarles sus preguntas.

Referentes de los hospitales madrileños, en un mismo encuentro

La jornada ha contado con profesionales del Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario de La Princesa, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Universitario La Paz, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital Universitario Infanta Leonor, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y Hospital Clínico San Carlos, junto con especialistas de la Clínica Universidad de Navarra.

Han participado los doctores Adrián Alegre, Rafael Alonso, Gonzalo Benzo Calleja, María Jesús Blanchard, Teresa de Soto, Cristina Encinas, José Ángel Hernández, Elena Landete Hernández, Andrea Manubens, Pilar Martínez Barranco, Carmen Martínez Chamorro y Joaquín Martínez López, además del Dr. Jesús San Miguel, consultor sénior del Cancer Center de la Clínica Universidad de Navarra.

Ha dado la bienvenida y presentado la jornada el Dr.Juan José Lahuerta, experto en mieloma y cordinador del GEM (Grupo Español de Mieloma).

La presencia de especialistas de estos centros ha permitido ofrecer una visión amplia del manejo del mieloma múltiple y acercar el conocimiento clínico a las necesidades de información de pacientes y familiares.

Del diagnóstico a los tratamientos y los cuidados

Las mesas han abordado el diagnóstico y la monitorización de la enfermedad, las gammapatías monoclonales y el mieloma quiescente, el manejo del paciente de nuevo diagnóstico y las opciones terapéuticas ante una recaída. El programa también ha dedicado un espacio a los cuidados del paciente, la nutrición y el ejercicio físico.

Después de cada mesa se ha abierto un turno de preguntas, facilitando el diálogo directo entre los asistentes y los especialistas. Estos espacios han permitido plantear dudas sobre las pruebas, los tratamientos y las distintas situaciones que pueden presentarse a lo largo de la enfermedad.

Información y acompañamiento para pacientes y familiares

La asistencia de casi 150 personas refleja el interés de pacientes y familiares por acceder a información especializada de forma clara y cercana, así como por compartir sus inquietudes con profesionales de referencia.

Con esta iniciativa, la CEMMP continúa acercando a los especialistas a las personas afectadas y a sus familias, promoviendo espacios de encuentro, participación y acompañamiento.

Sobre la CEMMP

La Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple trabaja para informar, acompañar y dar voz a las personas con mieloma múltiple y a sus familias, así como para dar visibilidad a sus necesidades.

Más información: www.comunidadmielomamultiple.com

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