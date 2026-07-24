La CEMMP supera los 400 pacientes atendidos en 2026 y refuerza su labor de acompañamiento - COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de julio

Más de cuatrocientas personas con mieloma múltiple y sus familias han acudido a la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP) desde el 1 de enero de 2026 buscando algo que, en muchas ocasiones, no encuentran al terminar la consulta médica: tiempo para preguntar, información comprensible y alguien que les ayude a entender qué está ocurriendo. Más allá de la cifra, estos más de cuatrocientos casos reflejan una realidad que se repite cada día en toda España: detrás de cada consulta hay una historia distinta y una necesidad concreta de acompañamiento.

Algunas personas acaban de recibir el diagnóstico y se enfrentan por primera vez a una enfermedad desconocida. Otras necesitan comprender un informe médico, valorar una segunda opinión o resolver dificultades para acceder a un tratamiento. También hay quienes tropiezan con problemas administrativos o con su aseguradora. Son situaciones que van mucho más allá del ámbito clínico y en las que contar con información rigurosa y orientación puede marcar una gran diferencia.

Ese es precisamente el espacio que ocupa la CEMMP. La asociación no sustituye al hematólogo ni interviene en las decisiones terapéuticas, pero sí actúa como un puente entre el conocimiento científico y las dudas que aparecen en la vida cotidiana. Durante estos primeros meses del año se han atendido cientos de llamadas, correos electrónicos, videoconferencias y consultas individuales, ayudando a interpretar informes, facilitando el contacto con especialistas de referencia y acompañando a los pacientes en trámites que, con frecuencia, resultan complejos.

La experiencia demuestra que el mieloma no termina cuando acaba la consulta médica. La enfermedad continúa en casa, cuando aparecen los efectos secundarios, cuando una analítica genera preocupación o cuando el miedo a una recaída vuelve a hacerse presente. En esos momentos, además de respuestas claras, los pacientes necesitan algo igual de importante: ser escuchados. Muchas veces el verdadero valor del acompañamiento no está solo en resolver una duda, sino en aliviar la incertidumbre que esa duda provoca.

Después de más de una década dedicada exclusivamente al mieloma múltiple, la CEMMP ha creado una amplia red de colaboración con hematólogos, hospitales e investigadores de toda España. Esa experiencia permite orientar a cada paciente hacia los recursos más adecuados, siempre respetando el criterio de su equipo médico y favoreciendo una participación más informada en las decisiones sobre su enfermedad.

Los más de cuatrocientos pacientes atendidos personalmente durante los primeros meses de 2026 representan mucho más que una cifra. Son cuatrocientas historias de confianza depositada en una asociación que nació para acompañar allí donde, por falta de tiempo o de recursos, el sistema sanitario no siempre puede llegar. Y son también un compromiso: seguir ofreciendo información veraz, escuchar sin prisas y no olvidar nunca que, detrás de cada llamada, de cada correo y de cada consulta, siempre hay una persona que necesita comprender, sentirse acompañada y afrontar el mieloma con un poco menos de incertidumbre.

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