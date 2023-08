(Información remitida por la empresa firmante)

CEN Cuidado Integrales: Mejore la Calidad de Vida de los Ancianos con Nuestros Servicios Personalizados de Atención Domiciliaria

Madrid, 24 de agosto de 2023:-

CEN Cuidados Integrales ofrece una variedad de servicios de atención domiciliaria para ancianos, diseñados para mejorar su calidad de vida y proporcionar tranquilidad a las familias. Desde asistencia especializada por horas hasta atención personalizada las 24 horas del día, nuestros servicios buscan adaptarse a las necesidades individuales de cada cliente.

Cómo puede mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores

En la tercera edad es fundamental contar con servicios de atención domiciliaria personalizados, como los que ofrece CEN Cuidados Integrales. Nuestro enfoque de atención individualizada nos permite adaptarnos a todo tipo de necesidades.

Nuestros servicios están enfocados en el cuidado a domicilio personalizado. Esto garantiza, un aspecto fundamental de cara a garantizar el bienestar en las personas mayores, un aspecto que, sin lugar a dudas, supondrá también una mejora de la calidad de vida en la tercera edad.

Contar con ayuda especializada garantizará que nuestros mayores, por ejemplo, se toman la medicación prescrita en tiempo y forma, tienen la comida hecha sin riesgos, la casa en perfecto estado, etc.

Qué servicios ofrece CEN Cuidados Integrales

En concreto, con los servicios de atención domiciliaria a mayores de CEN Cuidados Integrales se puede contratar la asistencia especializada de cuidadores por horas. Una opción muy útil si lo que se busca es un cuidado profesional y externo por horas, con horario flexible, personalizado y a domicilio.

También se puede optar por contar con los servicios de cuidado personalizado las 24 horas del día de lunes a viernes o de lunes a domingo. Una opción recomendable para las personas en edad avanzada que requieren asistencia y ayuda profesional en todo momento. Se trata de una opción a través de la que se apuesta por cuidadores internos con experiencia y a domicilio día y noche

En definitiva, se trata de unos servicios de calidad, máxima profesionalidad y que destacan por su flexibilidad y la adaptabilidad en función de los diferentes planes de cuidado por los que se puede optar a la hora de satisfacer las necesidades específicas de cada cliente.

Además, todos los profesionales que trabajan para este centro destacan por su experiencia y formación en atención geriátrica y otros campos relevantes.

Beneficios del cuidado a domicilio personalizado

Comodidad : la persona mayor no tendrá que abandonar su casa en ningún momento, recibiendo en su domicilio la atención y el cuidado personalizado que necesita.

Apoyo emocional y social de un cuidador dedicado : los profesionales brindarán en todo momento apoyo emocional y también social para garantizar que se preserva también la salud mental.

Mejorar el día a día de los mayores . Con un cuidado a domicilio personalizado se puede ayudar a las personas mayores a mantener su independencia, todo sin abandonar su domicilio.

Testimonios de clientes satisfechos

Sus cuidadores profesionales han contribuido a mejorar la calidad de vida de sus clientes y han proporcionado tranquilidad a sus familias.

A través de estos testimonios se puede ver de un modo muy claro.

Alejandro nos solicitó un servicio de interna de lunes a domingo para cuidar a su padre y su madre de 85 y 86 años, su madre comenzaba a sufrir deterioro cognitivo.

"Ante una necesidad urgente que tuvimos estuvieron siempre a la altura y con una solución rápida acorde a mis necesidades. El cuidador seleccionado para cuidar a mis padres decir que es una profesional excepcional, estamos muy contentos." – ALEJANDRO

Manuel F nos solicitó un servicio de interna de lunes a viernes para cuidar a su padre que salía de una operación de cadera. Además del servicio de cuidado incorporamos al servicio un servicio de fisioterapia que favoreció la recuperación.

"Cuando me contaron los servicios de valor añadido que incorporaban al cuidado me sorprendieron, pero ha sido cuando he visto el resultado en el cuidado cuando realmente me han ganado. Os recomendaré." – Manuel F

Conclusión

En definitiva, con los servicios de los profesionales que se pueden contratar en CEN Cuidados Integrales las familias pueden ganar en tranquilidad y los más mayores de la casa en calidad de vida, adaptando la opción de cuidado a sus necesidades, tanto si se busca un cuidado por horas, y externo como interno en el domicilio.

Para más información:

No lo dudes y contáctanos a través de nuestra página web, nuestro correo electrónico: info@cencuidadosintegrales.es o nuestro número de teléfono +34 810101702. Contáctanos y te ofreceremos información detallada, así como el mejor cuidado para tus mayores.

Emisor: CEN Cuidados Integrales