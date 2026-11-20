(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 20 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- La gastronomía, como símbolo de las culturas nacionales y regionales, trasciende idiomas y fronteras, y una cena familiar siempre tiene una resonancia emocional especial. "Banquetes en casa con chefs expertos", que se emite actualmente en CCTV-4, utiliza la comida como medio con el objetivo de llevar a cabo la exploración de la geografía, las costumbres y los recuerdos asociados con diversas regiones chinas, al tiempo que destaca cómo una comida compartida puede crear vínculos personales duraderos.

En el primer episodio, "Banquete de la Ruta Marítima de la Seda de Song y Yuan", un egipcio llamado Hany es invitado a una cena que se celebra en Quanzhou, una ciudad que conoce muy bien gracias a sus frecuentes viajes de negocios. Se sienta con una familia local y todos ellos juntos disfrutan de una suntuosa comida preparada por un chef de renombre, cuyas opciones de menú, además de destacar la rica variedad de mariscos y otros productos frescos locales propios de la zona de Quanzhou, también reflejan la larga historia de esta ciudad costera del sureste como puerta de entrada al comercio con el mundo exterior.

Al compartir una comida, la familia anfitriona y su invitado egipcio experimentan cómo, dentro de un ambiente cordial y hogareño, se pueden forjar y consolidar amistades, y fomentar la comprensión de otra cultura. Como descubre Hany, el atractivo de la cocina china no reside tanto en los ingredientes, sino que está más bien en la tradición y la pasión con que se prepara. También llega a apreciar la genuina calidez de la bienvenida de los chinos cuando invitan a alguien, incluso a un desconocido, a su hogar para compartir una comida.

"Banquetes en casa con chefs expertos" se emite todos los domingos por la noche, a las 19:30 (hora de Pekín), en CCTV-4, de China Media Group.

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