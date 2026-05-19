Una cena en el fin del mundo: Finlandia convierte el paisaje en el menú

Una cena en el fin del mundo - Visit Finland

(Información remitida por la empresa firmante)

Visit Finland invita a vivir una experiencia gastronómica única en sus islas deshabitadas y colinas árticas en los confines del mundo

Madrid, 19 de mayo de 2026.- Finlandia se convierte en el escenario de una experiencia culinaria inmersiva y única en el mundo. Con el lanzamiento de la iniciativa gastronómica, "Mesa de degustación oficial de Finlandia", el país nórdico abre su cocina al mundo e invita a los comensales a descubrir una propuesta en la que gastronomía, paisaje y naturaleza se integran de forma inseparable, redefiniendo el concepto de destination dining.



Es una oportunidad que propone una inmersión sensorial en la que el entorno deja de ser un telón de fondo para convertirse en parte activa de la experiencia. Islas remotas del archipiélago finlandés y paisajes árticos acogen esta propuesta, donde cada plato se construye a partir del territorio, sus estaciones y sus productores locales.



El proyecto ha sido desarrollado a partir de una convocatoria nacional que ha integrado las voces de comunidades locales, desde pescadores y agricultores hasta vecinos de distintas regiones, con el objetivo de capturar el ADN culinario del país. Este material ha sido posteriormente reinterpretado por chefs de referencia de la cocina finlandesa, dando lugar a los menús degustación oficiales del país.



La experiencia se articula como un viaje culinario de cuatro días que llevará a los invitados a algunos de los enclaves más espectaculares de Finlandia, incluyendo desplazamientos en barco desde núcleos urbanos hacia escenarios naturales en los confines del archipiélago. En este recorrido, el paisaje no solo acompaña, sino que forma parte del relato gastronómico en cada bocado.



Las degustaciones oficiales se celebrarán en septiembre de 2026 en dos localizaciones: la región de la Costa y el Archipiélago y la Laponia finlandesa. En total, se seleccionarán 16 participantes, ocho por destino, a través de una convocatoria abierta al público.



Cualquier persona puede participar en el reto a través de redes sociales en Instagram o TikTok y rellenando el formulario de inscripción en la página web de la campaña (HaveSomeFinnish.com). Solo hay que publicar un vídeo en inglés presentándose y respondiendo a la pregunta: "Why do you want to enjoy Finnish culture?" (¿Por qué quieres disfrutar de lo finlandés?). También utilizar el hashtag #HaveSomeFinnish y etiquetar a Visit Finland (@ourfinland en Instagram o @visitfinland.com en TikTok).



La propuesta gastronómica estará liderada por el chef Erik Mansikka, referente de la cocina nórdica contemporánea y defensor de la estacionalidad y la sostenibilidad. Fundador del restaurante Kaskis en Turku, su trabajo ha sido reconocido con una estrella Michelin y una estrella verde por su compromiso con el entorno y la cocina de proximidad.



"Finlandia es la oportunidad de descubrir el último gran secreto de las culturas culinarias del mundo. La cocina italiana, la china e incluso las otras cocinas nórdicas ya forman parte de la conversación global, mientras que la cocina finlandesa sigue siendo desconocida. En una época en la que los amantes de la gastronomía buscan constantemente la próxima gran novedad, Finlandia es exactamente eso: ingredientes puros procedentes de la naturaleza local, como la caza silvestre y el pescado fresco, y recetas sencillas y sin pretensiones", señaló Heli Jimenez, Senior Director, International Marketing at Business Finland.



Con esta iniciativa, Visit Finland refuerza su posicionamiento como destino gastronómico de referencia internacional, consolidando una propuesta en la que la alta cocina se entiende como una extensión directa del paisaje, la cultura y la identidad del país.



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