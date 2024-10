Centivax selecciona la CDMO global BioCina para iniciar la fabricación cGMP

Centivax Selects Global CDMO BioCina to Initiate cGMP Manufacturing of Revolutionary Universal Influenza Vaccine.

ADELAIDA, Australia del Sur, 9 de octubre de 2024/PRNewswire/ -- BioCina Pty Ltd., una organización global de fabricación y desarrollo por contrato de productos biológicos de extremo a extremo (CDMO), anunció una nueva asociación con Centivax, Inc., para un proyecto que involucra el desarrollo de líneas celulares, bancos de células y fabricación de ADN plasmídico. Centivax está desarrollando Cent-Flu, una vacuna universal contra la gripe, que consiste en una mezcla multivalente patentada de 22 transcripciones de ARNm únicas administradas como una vacuna de ARNm encapsulada en nanopartículas lipídicas (LNP). In vivo, se ha demostrado que la vacuna brinda protección contra cepas de influenza actuales, pasadas y futuras. BioCina proporcionará experiencia comprobada en la selección de líneas celulares óptimas de fabricación de plásmidos, Master Cell Bank (MCB) y fabricación de plásmidos, para respaldar la progresión de Centivax hacia los primeros ensayos clínicos en humanos.

El consejero delegado de BioCina, Mark W. Womack, afirmó: "Tenemos el privilegio de apoyar el enfoque innovador de Centivax para la prevención sostenida de la gripe y no podríamos estar más entusiasmados de ser su socio elegido para iniciar la fabricación cGMP, avanzando así en el camino para traer una vacuna tan importante para comercializar. Esta es una gran oportunidad para que el equipo de BioCina aproveche nuestras capacidades de clase mundial en el desarrollo de líneas celulares, bancos de células y producción de plásmidos cGMP".

El consejero delegado de Centivax, Jacob Glanville, explicó: "Estamos encantados de anunciar a BioCina como nuestro socio de fabricación de Master Cell Bank para la primera fase de fabricación de nuestra vacuna universal contra la gripe. La experiencia ejemplar y el historial de BioCina en mRNA/LNP MCB, combinados con sus instalaciones de última generación, se alinea perfectamente con el compromiso de Centivax con la innovación y la calidad. Esta asociación nos permite aprovechar la experiencia de BioCina para garantizar los más altos estándares de producción de vacunas. Juntos, estamos dando un paso significativo hacia adelante para llevar nuestra vacuna universal contra la gripe a la fase de comercialización, con el objetivo de brindar una protección amplia y duradera contra la enfermedad a escala global".

Acerca de BioCinaBioCina es una organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de productos biológicos integrales, que ofrece líneas celulares, procesos, desarrollo analítico y de formulación rentables y de la más alta calidad, y fabricación clínica y comercial cGMP para las modalidades microbiana, pDNA y mRNA. La primera instalación de BioCina en Adelaide, Australia del Sur, tiene una rica historia de desarrollo y fabricación de fármacos tanto clínicos como comerciales, respaldada por las PYME más importantes que tienen una permanencia promedio de más de 15 años en el sitio. BioCina cuenta con un historial de calidad de élite al haber superado con éxito las inspecciones regulatorias de la FDA de Estados Unidos, EMA, TGA y Health Canada. A través de una asociación con NovaCina, BioCina ofrece a sus clientes una solución de llenado y acabado de la más alta calidad. BioCina se enorgullece de tener clientes en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico. Australia ofrece uno de los incentivos fiscales más atractivos a nivel mundial (hasta un 48,5% de reembolso en efectivo) y una de las principales redes de pruebas del mundo, lo que la convierte en un destino ideal para las empresas de productos biológicos que buscan invertir en ampliación y fabricación de productos. Visite https://biocina.com.

Acerca de CentivaxCentivax es una empresa de tecnología de plataforma universal de vacunas fundada y dirigida por expertos en vacunología, asuntos regulatorios de vacunas, inmunología y bioingeniería computacional. La propiedad intelectual de la plataforma universal de vacunas ha demostrado una amplitud de protección sin precedentes contra la influenza y los coronavirus. La plataforma ofrece títulos neutralizantes ultra amplios, títulos de HAI y protección in vivo en hurones, cerdos, ratas, ratones y organoides inmunes humanos. El desarrollo de la plataforma Centivax ha contado con el apoyo financiero de la rama de riesgo BARDA de Global Health Investment Corporation (GHIC), NFX, el programa BLUE KNIGHT™ J&J/BARDA, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Instituto Nacional de Salud (NIH), el Naval Medical Research Center, el Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed, el Consorcio de Empresas de Tecnología Médica, el Departamento de Defensa y el Instituto Nacional de Innovación en la Fabricación de Biofarmacéuticos. Centivax tiene la misión de acelerar la transición del mundo hacia una humanidad pospatógena.

