El Centro Comercial L'Aljub se renueva para ofrecer una mejor experiencia al cliente

La reforma tiene como objetivo adaptar la oferta comercial y los espacios del centro comercial a las tendencias más innovadoras del sector, así como crear una identidad propia y una experiencia única de compra para el cliente. El centro comercial se está transformando mediante una rehabilitación que abarca tanto el interior como el exterior, y que pretende crear un nuevo espacio más actual, experiencial y cómodo para sus visitantes

El Centro Comercial L’Aljub, propiedad de dos fondos bajo la gestión de la división inmobiliaria de DWS y gestionado por Cushman & Wakefield , está en pleno proceso de remodelación tanto en los accesos y parking exterior, como en el interior. Las obras de rediseño comenzaron a principios de año y se prevé que finalicen a finales del mes de julio. Con una inversión de más de 5 millones de euros, la reforma supondrá una mejora sustancial del activo y un importante cambio y modernización de sus instalaciones para así ofrecer una mejor experiencia a sus visitantes.



Germán López, director del Centro Comercial L’Aljub, señala que “la remodelación va a mejorar la imagen integral del centro comercial y se va a adaptar a las necesidades de nuestros visitantes. Después de 17 años siendo un referente en nuestra área de influencia, queremos que L’Aljub siga innovando constantemente, generando un espacio único donde se mejorará la experiencia de visita”.



Fernando Domínguez, responsable de Asset Management Iberia para la división inmobiliaria de DWS, comenta que “La estrategia global de DWS es la de maximizar el valor de los activos gestionados, y por este motivo, se han llevado a cabo proyectos de reforma en la práctica totalidad del portfolio de centros comerciales en Iberia. En este sentido, hemos apostado firmemente por este proyecto de reforma desde nuestra llegada, que consolida la creación de valor llevada a cabo en L’Aljub. En particular, el objetivo de este proyecto es una mejora sustancial de la imagen y el confort del inmueble, que derive en una mejor experiencia de visita para los clientes del centro comercial, así como ofrezca la posibilidad de seguir optimizando el mix de arrendatarios”.



Con los mensajes “Queremos estar tan guapos como tú” y “L’Aljub va a ser LO MÁS”, la reforma del centro comercial L’Aljub, realizada por el estudio de arquitectura y diseño BroadwayMalyan, la compañía ARCADIS como Project Manager y la empresa ilicitana OPTIMA PROJECT como Dirección Técnica, renueva la imagen tanto del interior como del exterior del centro comercial. L’Aljub está siendo sometido a un restyling que incluye la modernización de instalaciones exteriores con la modificación de los pórticos de entrada, que contarán con una imagen más moderna (arcos de entrada, mobiliario exterior, jardinería, etc.) e interiores (iluminación, nuevos pavimentos, mejora de zonas de descanso, etc.).



Además, está previsto instalar en los próximos meses un playground infantil de grandes dimensiones en la plaza central y que conectará las dos plantas del centro comercial. El espacio infantil autogestionado, donde los niños podrán disfrutar de diferentes actividades y pruebas, con juegos para todas las edades como pueden ser redes donde trepar, toboganes, zonas de salto, mejorando así la oferta de ocio familiar.



También se ha apostado por la digitalización del centro y el programa de fidelización de clientes, por lo que se realizarán mejoras tecnológicas en cuanto a servicios gratuitos para el visitante. Todo ello mediante la digitalización de estos soportes, como el acceso digital de taquillas, a salas de lactancia, limpia-zapatos gratuitos, dispensadores de pañales y kits de belleza en los baños. Únicamente por ser parte del club de fidelización y tener descargada la APP del centro, el cliente podrá disfrutar de estos novedosos servicios gratuitos.



La reforma pretende humanizar los espacios y buscar que la experiencia de los clientes sea más amable. Para ello se ha escogido como fuente de inspiración uno de los iconos más valorados por la población de Elche, el palmeral. Así, este patrimonio ilicitano está presente en el diseño de un suelo innovador, vanguardista y moderno que se inspira en los frutos y tonalidades del palmeral.



Igualmente, el espíritu de la reforma busca reforzar los espacios exteriores de forma que el protagonista sea el peatón frente al vehículo. Para ello, se ganan espacios para el viandante incorporando nuevos pavimentos y una nueva dotación de paisajismo que incorporará más zonas verdes que tendrán un mayor protagonismo.



Asimismo, la reforma se completa renovando el sistema de iluminación, incorporando modernas luminarias eficientes que contribuirán al ahorro energético y a la reducción de emisiones nocivas al medio ambiente.



El Centro Comercial L’Aljub, es propiedad de dos fondos bajo la gestión de la división inmobiliaria de DWS, una de la gestoras líderes a nivel mundial con 700 mil millones de euros en activos bajo gestión (a 31 de marzo de 2020). Gracias a sus más de 60 años de experiencia y reputación basada en la excelencia en Alemania y en toda Europa, los clientes de todo el mundo han reconocido a DWS como una fuente fiable de soluciones integradas de inversión, estabilidad e innovación en una amplia gama de disciplinas de inversión. Para más información: dws@evercom.es



Por su parte, el centro comercial está gestionado por Cushman & Wakefield, líder global en servicios inmobiliarios que asesora a sus clientes a transformar la manera en que la gente trabaja, compra y vive. http://www.cushmanwakefield.es - Twitter: @CushWakeSPAIN







Contacto

Nombre contacto: Centro Comercial L'Aljub

Descripción contacto: Centro Comercial L'Aljub

Teléfono de contacto: 607767470