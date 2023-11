El centro europeo Champions Oncology recibe la acreditación ISO-9001:2015 y la certificación ATS

(Información remitida por la empresa firmante)

Europa, 2 de noviembre de 2023.

Champions Oncology, Inc. (NASDAQ:CSBR), proveedor mundial de servicios de investigación preclínica y clínica que ofrece soluciones oncológicas integrales, anunció que su centro europeo de operaciones de investigación en Bresso, Italia, recibió la acreditación de laboratorio ISO-9001:2015 de Bureau Veritas S.p.A. y la certificación ATS de la Región de Lombardía.



Estos dos logros juntos siguen reforzando la reputación de Champions Oncology como proveedor mundial de pruebas clínicas especializadas en Europa. Estas normas demuestran que Champions está cualificada para diseñar ensayos, realizar análisis y gestionar datos de forma eficaz para ensayos clínicos que utilizan técnicas de citometría de flujo o patología.



La obtención de la acreditación ISO-9001:2015 y la certificación ATS valida la calidad de los servicios de pruebas clínicas que el equipo de investigación europeo de Champions Oncology puede proporcionar y permitirá realizar pruebas especializadas de muestras clínicas de pacientes en todas las fases para nuestros socios biofarmacéuticos globales en Europa".



Ronnie Morris, Consejero Delegado de Champions Oncology, declaró: "Estamos muy orgullosos de nuestros talentosos científicos. Con estos logros, podemos seguir aumentando nuestra base de clientes en Europa, al tiempo que continuamos proporcionando experiencia clínica y fomentando las relaciones con nuestros clientes actuales".



Sobre Champions Oncology

Champions Oncology es un proveedor mundial de servicios de investigación preclínica y clínica que ofrece soluciones integrales de I+D en oncología a organizaciones biofarmacéuticas. Con el mayor y más anotado banco de xenoinjertos derivados de pacientes (PDX) clínicamente relevantes y modelos de neoplasias hematológicas primarias, Champions ofrece datos innovadores de la más alta calidad a través de plataformas in vivo y ex vivo patentadas. A través de su amplia cartera de plataformas bioanalíticas de vanguardia, su innovadora plataforma de datos y análisis, y su excelencia científica, Champions hace posible el avance de los programas preclínicos y clínicos de descubrimiento y desarrollo de fármacos oncológicos en todo el mundo. Para más información, www.ChampionsOncology.com.



