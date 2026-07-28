Centro Franquicias impulsa en Oviedo el IV Encuentro Iberoamericano de Franquicias

(Información remitida por la empresa firmante)

Centro Franquicias, bajo la dirección de Susana Fernández Iglesias, organiza la IV edición de este encuentro, que coincidirá con la celebración del emblemático Día de América en Asturias.

El evento, de carácter híbrido, reunirá en la Cámara de Comercio de Oviedo a presidentes de asociaciones de franquicias de Latinoamérica, líderes institucionales y empresarios de la región.

Oviedo, 28 de julio de 2026 – En el marco de las fiestas de San Mateo y durante la semana grande que acoge el tradicional Día de América en Asturias —símbolo histórico de unión entre continentes—, Oviedo se convertirá en la capital iberoamericana del modelo de negocio en franquicia.

Bajo la dirección de Susana Fernández Iglesias, Centro Franquicias impulsa el IV Encuentro Iberoamericano de Franquicias, una jornada diseñada para tejer alianzas reales, dinamizar el ecosistema empresarial y consolidar una comunidad de negocios hispano-americana.

Claves del encuentro y oportunidades de negocio

La asistencia al IV Encuentro Iberoamericano de Franquicias ofrece acceso a un espacio de oportunidades directas para el sector:

-Marcas en primicia: Presentación en exclusiva de firmas emergentes y consolidadas que dan el salto al modelo de franquicia en busca de sus primeros socios inversores.

-Casos reales "al otro lado del charco": Análisis de la experiencia directa de empresarios que han expandido sus negocios al continente americano y resolución de sus retos de internacionalización.

-Redes al más alto nivel: Contacto directo con presidentes de las principales asociaciones de franquicias de países latinoamericanos, representantes de la Cámara de Comercio de Oviedo y destacados empresarios de la región.

-Comunidad e impacto local: Oportunidad de entablar relaciones profesionales en un entorno festivo, durante una fecha en la que el vínculo entre Asturias y América cobra especial relevancia.

"Queremos que este encuentro sea un catalizador de proyectos reales. Coincidir con el Día de América en Asturias no es casualidad: celebramos nuestros lazos culturales creando oportunidades de negocio sostenibles, seguras y rentables para ambas partes", destaca Susana Fernández Iglesias, Directora de Centro Franquicias.

Reserva de plazas e inscripciones

El encuentro se celebrará en formato híbrido (presencial en la Cámara de Comercio de Oviedo y con acceso virtual internacional) el próximo 18 de septiembre, de 16:00 a 21:00 horas.

Debido al aforo limitado de las plazas presenciales, los inversores, emprendedores y marcas con vocación internacional pueden solicitar su acceso o consultar el programa completo a través de la página web www.centrofranquicias.com o mediante el correo electrónico info@centrofranquicias.com.

Datos clave del evento

Fecha: 18 de septiembre

Horario: 16:00 a 21:00 h

Lugar: Cámara de Comercio de Oviedo (Presencial y Streaming)

Organiza: Centro Franquicias

Contacto de prensa / Inscripciones: info@centrofranquicias.com

Contacto

Emisor: Centro Franquicias

Contacto: Centro Franquicias

Número de contacto: +34 637 467 397