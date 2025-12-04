Centro Giménez Moreno aplica neuromodulación NESA XSignal en tratamientos con alta eficacia clínica - Clínica Giménez Moreno

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de diciembre de 2025.-

El tratamiento de neuromodulación ha ganado protagonismo en el ámbito de la fisioterapia avanzada, gracias a su capacidad para actuar sobre el sistema nervioso autónomo sin necesidad de técnicas invasivas ni intervención farmacológica. Esta tecnología permite tratar el origen del dolor crónico y mejorar de forma progresiva la respuesta del cuerpo ante lesiones, disfunciones musculares y estados de sobrecarga. En esta línea, el Centro Giménez Moreno ha incorporado el sistema NESA XSignal como parte de sus tratamientos de fisioterapia y osteopatía en Valencia.

Mediante microcorrientes subperceptivas, este tipo de neuromodulación genera un efecto regulador en funciones clave como el descanso, la circulación, la recuperación muscular o la respuesta inflamatoria. Gracias a su aplicación externa, sin dolor ni efectos secundarios, se convierte en una solución compatible con el trabajo osteopático y con las técnicas manuales aplicadas habitualmente en clínica. El tratamiento de neuromodulación forma parte de una apuesta firme por la tecnología sanitaria de vanguardia, al servicio de la recuperación funcional.

Neuromodulación no invasiva en abordajes de dolor y recuperación muscular

La aplicación de NESA XSignal en sesiones clínicas permite reducir el dolor persistente y favorecer la regeneración de tejidos en lesiones musculoesqueléticas. Esta tecnología actúa de forma directa sobre el sistema nervioso autónomo, optimizando la respuesta fisiológica del cuerpo sin interferir en otros tratamientos. Se ha mostrado especialmente útil en casos de fatiga muscular, lumbalgias, cervicalgias, lesiones deportivas, alteraciones posturales y procesos inflamatorios crónicos.

En el Centro Giménez Moreno, el uso de NESA XSignal se integra dentro de un protocolo de tratamiento personalizado, adaptado al tipo de lesión, al nivel de actividad física del paciente y al estado general del sistema musculoesquelético. Su efecto acumulativo permite observar mejoras significativas en el descanso, la movilidad y la percepción del dolor tras varias sesiones, lo que facilita la reincorporación progresiva a la actividad habitual, especialmente en deportistas, embarazadas o pacientes en proceso de rehabilitación.

Además, esta tecnología no requiere la colaboración activa del paciente durante la sesión, lo que la convierte en una opción óptima para personas con movilidad reducida o sensibilidad alta al tratamiento manual. Gracias a su aplicación cómoda y segura, es posible trabajar sobre la base funcional sin generar molestias ni interferencias mecánicas.

Tecnología clínica al servicio de la fisioterapia y la osteopatía

El Centro Giménez Moreno cuenta con una trayectoria consolidada en tratamientos de fisioterapia avanzada, osteopatía, recuperación deportiva, atención a embarazadas y fisioterapia a domicilio. La incorporación del tratamiento de neuromodulación con tecnología NESA XSignal amplía las opciones terapéuticas disponibles, reforzando su compromiso con una atención individualizada y eficaz.

Con un enfoque profesional basado en la precisión técnica y el respeto por los procesos del cuerpo, este centro ofrece soluciones adaptadas a cada necesidad clínica. El tratamiento de neuromodulación se consolida como un recurso eficaz dentro del conjunto de terapias utilizadas para aliviar el dolor, recuperar la funcionalidad y mejorar el bienestar físico de forma segura y progresiva.

Contacto

Emisor: Clínica Giménez Moreno

Contacto: Clínica Giménez Moreno

Número de contacto: 618685556