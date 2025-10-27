El Centro Nacional de Innovación Tecnológica para Lácteos debuta en la Cumbre Mundial de Lácteos de la IDF

(Información remitida por la empresa firmante)

-Centro Nacional de Innovación Tecnológica para Lácteos debuta en la Cumbre Mundial de Lácteos de la IDF, mostrando innovación para impulsar la sostenibilidad

SANTIAGO, Chile, 27 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La muy esperada Cumbre Mundial de Lácteos de la IDF 2025 se celebró del 20 al 23 de octubre en Santiago de Chile. El evento, que atrajo la atención mundial, sirvió como un importante indicador del futuro de la industria láctea.

Liu Chunxi, presidente del Centro Nacional de Innovación Tecnológica para Lácteos (NCTID) y presidente ejecutivo sénior del Grupo Yili, fue invitado a la reunión del Grupo de Trabajo de la IDF sobre la Declaración de París sobre Sostenibilidad de los Lácteos, donde participó junto a líderes, expertos y académicos mundiales del sector lácteo en debates sobre el desarrollo sostenible de la industria.

Los logros del NCTID en innovación sostenible fueron reconocidos con múltiples honores en los Premios a la Innovación Láctea de la IDF de este año, a menudo denominados los "Óscar" del sector lácteo por su alcance global, rigor profesional e impacto en la industria.

El empaque ecológico de edición limitada "Por un océano más azul" de AMBPOMIAL recibió el premio a la Innovación en Envases y Transparencia para Productos Lácteos. El producto cuenta con una etiqueta ecológica que utiliza la tecnología de tinta lavable con álcali, desarrollada por NCTID, lo que permite que las etiquetas se desprendan rápidamente de las botellas durante el reciclaje. Esto mejora significativamente la pureza de los materiales reciclados y aumenta las tasas de recuperación, contribuyendo a un futuro más verde.

La leche en polvo Xinhuo Bone Energy Formula de Yili recibió el premio a la Innovación en Productos Lácteos para la Nutrición Humana. Basada en un enfoque nutricional integrado para huesos, articulaciones y músculos, basado en principios dietéticos orientales tradicionales, la fórmula combina proteínas, proteína básica de calostro (CBP), calcio, vitaminas, hialuronato de sodio, polvo de hoja de Eucommia y polvo de Polygonatum para promover eficazmente la salud de huesos, articulaciones y músculos.

El Dr. Ignatius Szeto, director ejecutivo del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del NCTID y presidente Adjunto del Grupo Yili fue invitado a ofrecer una ponencia magistral titulada "El Rol del Consumo de Lácteos en el Envejecimiento Saludable". Explicó cinco dimensiones fundamentales de la salud, destacando los múltiples beneficios de los productos lácteos para promover un envejecimiento saludable. También compartió los hallazgos de investigación de vanguardia del NCTID, que proporcionan evidencia vital y estrategias prácticas para ayudar a abordar los desafíos globales del envejecimiento. El Dr. Szeto señaló que los productos lácteos, como fuentes ricas en nutrientes de proteínas de alta calidad y vitaminas y minerales esenciales, desempeñan un papel indispensable en la mejora de la nutrición en adultos y contribuyen a la reducción de la prevalencia de enfermedades no transmisibles y otras afecciones relacionadas con la edad.

El NCTID se fundó bajo el liderazgo del Grupo Yili. Como socio clave en la creación y las operaciones del centro, Yili ha sido fundamental para impulsar el desarrollo y la implementación de sus tecnologías de vanguardia, promoviendo así el progreso colectivo en toda la industria. Durante la cumbre, el NCTID presentó diversas innovaciones, incluyendo un sistema de trazabilidad digital para la gestión del riesgo microbiano en productos lácteos y un proyecto de investigación que destaca el papel protector de los lácteos fermentados en la mitigación del estrés hepático relacionado con el alcohol. Estas demostraciones reflejaron plenamente la sólida capacidad del centro en innovación tecnológica láctea.

De cara al futuro, el NCTID mantendrá su compromiso con la innovación tecnológica. Al profundizar la colaboración entre la industria, el mundo académico y la investigación, promover la comercialización de los resultados de la investigación e impulsar la modernización industrial y la sostenibilidad, ofrecerá la sabiduría y la fortaleza chinas para un mundo más saludable.

