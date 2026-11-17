Centro Técnico Europeo presenta InstaLab, su nuevo videojuego educativo para instaladores, en MATELEC 202 - Centro Técnico Europeo (CTEEP)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de noviembre de 2026.-

Centro Técnico Europeo (CTEEP) presentará en MATELEC 2026 InstaLab, un videojuego educativo desarrollado para complementar la formación de sus alumnos de electricidad y reforzar sus conocimientos mediante retos interactivos.

Del 24 al 26 de noviembre, los visitantes podrán probar el videojuego en el stand 7D34 de IFEMA MADRID, participar en diferentes desafíos y conseguir premios, incluido un curso gratuito de Electricidad o RITE para quien complete el reto con el mejor tiempo.

InstaLab: una nueva forma de reforzar el aprendizaje en electricidad

Con más de 35 años de experiencia formando y acreditando instaladores, Centro Técnico Europeo continúa incorporando nuevas herramientas digitales a su metodología formativa.

Su última iniciativa es InstaLab, un videojuego educativo desarrollado como recurso complementario para los alumnos del curso de Instalador Electricista Autorizado en Baja Tensión (REBT).

A través de una experiencia interactiva, los jugadores pueden explorar diferentes escenarios, resolver desafíos relacionados con las instalaciones eléctricas y poner a prueba sus conocimientos.

El objetivo es ofrecer una herramienta adicional que permita reforzar los contenidos trabajados durante la formación, combinando tecnología, aprendizaje y entretenimiento.

Esta iniciativa forma parte de la apuesta de CTEEP por seguir evolucionando sus recursos educativos y acercar nuevas experiencias de aprendizaje a los futuros profesionales del sector de las instalaciones.

Un reto abierto a los visitantes de MATELEC 2026

Con motivo de su participación en MATELEC 2026, Centro Técnico Europeo llevará InstaLab a la feria para que profesionales, estudiantes y visitantes puedan descubrirlo y experimentar con el videojuego.

Durante los tres días del evento, quienes se acerquen al stand podrán participar en el Reto InstaLab, una competición en la que tendrán que superar diferentes pruebas relacionadas con la electricidad.

Los participantes podrán conseguir premios promocionales, como bolsas, camisetas y sudaderas, en función de los retos superados.

Además, habrá un gran premio para quien consiga completar el videojuego con el mejor tiempo: un curso gratuito de Electricidad o RITE en Centro Técnico Europeo.

De esta forma, el centro busca acercar su nueva herramienta educativa a los visitantes de la feria mediante una experiencia participativa que combina conocimientos técnicos, entretenimiento y competición.

Innovación y formación práctica para los profesionales del sector

Desde 1988, Centro Técnico Europeo desarrolla su actividad en la formación y acreditación de instaladores en especialidades como electricidad, climatización, gas, frío industrial y energías renovables.

Como centro acreditado por la Administración y examinador homologado por Industria, combina formación técnica, prácticas presenciales y preparación para la obtención de acreditaciones oficiales.

Con el desarrollo de InstaLab, CTEEP amplía sus recursos educativos digitales y refuerza su compromiso con una formación que evoluciona junto a las necesidades del sector.

¿Dónde probar InstaLab en MATELEC 2026?

Centro Técnico Europeo estará presente en MATELEC, la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, con un espacio abierto a profesionales, empresas, antiguos alumnos y visitantes.

Fechas: 24, 25 y 26 de noviembre de 2026.

Lugar: IFEMA MADRID.

Pabellón: 7.

Stand: 7D34.

Los visitantes podrán conocer la oferta formativa de Centro Técnico Europeo, descubrir InstaLab y participar en el reto organizado durante la feria.

Más información: www.cteep.com/

Contacto

Emisor: Centro Técnico Europeo (CTEEP)

Contacto: Centro Técnico Europeo (CTEEP)

Número de contacto: 910 841 973