CEOMA abordará los retos de la inteligencia artificial para las personas mayores el próximo 23 de noviembre

(Información remitida por la empresa firmante)

CEOMA celebra el próximo 23 de noviembre la cuarta y última jornada del ciclo Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual, bajo el título Mayores conectados: tecnología e IA, subvencionado por el IMSERSO

La jornada profundizará en cuestiones como cuál será el impacto real de la revolución tecnológica de la IA para las personas mayores, si puede contribuir a mejorar su autonomía y calidad de vida, o qué riesgos plantea para sus derechos, su privacidad y su capacidad de decisión

Madrid, 26 de octubre de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) celebrará el próximo 23 de noviembre la IV Jornada del ciclo Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual bajo el título ‘Mayores conectados: tecnología e IA’ en la sede del IMSERSO, con la idea de debatir si la inteligencia artificial puede resultar un reto o una nueva barrera para las personas mayores.

La jornada, que estará subvencionada por el IMSERSO, reunirá a especialistas en inteligencia artificial, representantes del ámbito tecnológico y organizaciones que trabajan en favor de las personas mayores para analizar, desde diferentes perspectivas, las oportunidades, los desafíos y las posibles consecuencias de la transformación digital.

El programa contará con una ponencia inaugural sobre inteligencia artificial, derechos y protección de las personas mayores. Esta ponencia abordará los sesgos algorítmicos que impactan en los derechos digitales y la protección de datos de las personas mayores.

Tras la ponencia inaugural se dará paso a la primera sesión que se presenta bajo el título ‘Tecnología e inteligencia artificial al servicio de las personas mayores’. Un espacio para conocer aplicaciones prácticas, iniciativas de innovación y nuevas herramientas tecnológicas, así como sus posibilidades en materia de autonomía, acompañamiento, alfabetización digital y seguridad.

‘La voz de las personas mayores ante la transformación digital’ se convertirá en la segunda sesión de debate abierta a diferentes sensibilidades y puntos de vista sobre el impacto de la inteligencia artificial, sus beneficios, sus riesgos y el papel que deben desempeñar las personas mayores en las decisiones que marcarán el futuro tecnológico de nuestra sociedad.

Esta jornada supondrá el broche final a un ciclo que ha abordado, desde cuatro miradas complementarias, algunos de los grandes desafíos del envejecimiento actual: el bienestar emocional, la vulnerabilidad y la dependencia, las condiciones de vida y la transformación tecnológica.

Desde CEOMA buscan compartir y acercar una jornada de reflexión y debate sobre el presente y el futuro de la inteligencia artificial y las personas mayores, porque el futuro de la inteligencia artificial también debe construirse escuchando la voz de las personas mayores. Ya puedes inscribirte AQUÍ para acudir a la jornada.

DATOS DE LA JORNADA

Fecha: Lunes, 23 de noviembre de 2026.

Horario: De 10:00 a 13:30 horas.

Lugar: Salón de Actos de los Servicios Centrales del IMSERSO.

Dirección: Avenida de la Ilustración, s/n, esquina con Ginzo de Limia, 58. 28029 Madrid.

Modalidad: Presencial.

Organiza: Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA)

Subvencionado por: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

Celia Moreno Garrido

Directora Gerente

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