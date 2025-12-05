CEOMA acredita a la Diputación de Cuenca como Administración Pública Amigable con las personas mayores - CEOMA

CEOMA reconoce a la institución como Administración Pública Amigable tras superar con alta valoración los 50 criterios del Modelo Estatal de Amigabilidad

La Diputación se convierte en un referente provincial y estatal al promover políticas para el bienestar de las personas mayores con programas comunitarios e intergeneracionales, realizando prevención del maltrato y promoción del buen trato y tejiendo lazos entre asociaciones y entidades de referencia

Madrid, 5 de diciembre de 2025.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha otorgado a la Diputación Provincial de Cuenca la acreditación ’Administración Pública Amigable con las Personas Mayores – Nivel de Amigabilidad Avanzada Plus (+)’, un distintivo que reconoce a las administraciones que desarrollan políticas, servicios y programas de alta calidad orientados a la atención, el buen trato y la participación de las personas mayores.

Este reconocimiento se concede tras una evaluación técnica rigurosa basada en los 50 criterios oficiales del Modelo de Amigabilidad con las Personas Mayores. La Diputación ha demostrado un desarrollo amplio y sólido en áreas clave como estrategia pública, envejecimiento activo, derechos, accesibilidad, participación, buen trato, programas comunitarios, prevención de maltrato, responsabilidad social y trabajo en red con asociaciones de la provincia.

Por todo ello, el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha destacado en el acto de reconocimiento que “la Diputación de Cuenca se ha consolidado como un referente estatal en políticas públicas orientadas a las personas mayores”. El distintivo de Nivel de Amigabilidad Avanzada Plus (+) se concede por el compromiso excepcional con las personas mayores de la provincia a través del compromiso institucional, la calidad de los programas y su enfoque integral. Desde la confederación se reconoce así a una administración “moderna, sensible y orientada al bienestar y el derecho de las personas mayores. Este nivel Avanzada Plus reconoce un trabajo serio, profesional y profundamente humano”.

El presidente de la Diputación de Cuenca, por su parte, ha agradecido a CEOMA este reconocimiento porque es “un espaldarazo al trabajo que se viene realizando en la institución provincial durante los últimos años” y ha destacado que este sector de la población es “el centro de muchas políticas del área de Servicios Sociales, con programas especialmente dirigidos a ellos para fomentar un envejecimiento activo, el programa Entre Generaciones o el Consejo Provincial de Personas Mayores de Cuenca”.

Martínez Chana ha resaltado que las personas mayores “han aportado mucho al desarrollo de Cuenca a través de años y años de trabajo”, pero también hay que hablar en presente porque “actualmente son un pilar fundamental de nuestra sociedad”, ya que a través de las asociaciones “dinamizan enormemente, por ejemplo, nuestro medio rural”. Asimismo, ha querido recalcar el papel de asociaciones de otro tipo como deportivas o culturales, también presididas y dirigidas por personas mayores. “Hay que seguir trabajando desde las administraciones junto con este colectivo porque hacen de la provincia conquense un lugar mejor”, ha sentenciado el presidente.

Un referente estatal en políticas públicas con las personas mayores

Según el informe de evaluación elaborado por CEOMA, la Diputación Provincial de Cuenca cuenta con un Plan Estratégico que pivota sobre las personas mayores con un programa de envejecimiento activo que garantiza los cuidados de su entorno y el fortalecimiento del movimiento asociativo. Además, entre otras acciones a favor de los mayores, la Diputación mantiene una web accesible, actualizada y con recursos específicos que incluye el Consejo Provincial de Personas Mayores y campañas contra el edadismo.

La Diputación de Cuenca impulsa acciones innovadoras como el programa ‘Entre Generaciones’, elabora iniciativas rurales, trabaja en la prevención de la soledad no deseada y lanza campañas de buen trato. Además, la certificación de CEOMA también destaca que los servicios sociales y la Residencia ‘Sagrado Corazón de Jesús acreditan protocolos de seguridad con la atención centrada en la persona y la calidad ISO 9001: 2015. Sobresale su labor colaborativa con más de 180 asociaciones de la provincia y teje alianzas con entidades de referencia, al igual que participa activamente en foros sectoriales y de envejecimiento activo promoviendo buenas prácticas.

