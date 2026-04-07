CEOMA alerta sobre los efectos adversos del cambio horario en la salud de los mayores y pide su eliminación

(Información remitida por la empresa firmante)

En el marco del Día Mundial de la Salud, la asociación ha recordado que esta medida puede provocar alteraciones en los ritmos circadianos, afectando al estado de ánimo y a la estabilidad física y cognitiva

El impacto no solo se limita a los primeros días tras el cambio, sino que puede prolongarse durante semanas, especialmente en personas con menor capacidad de adaptación

Madrid, 7 de abril de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha alertado hoy sobre los efectos adversos provocados por el cambio de hora estacional en la salud física y emocional de los mayores y ha abogado por su eliminación definitiva, en favor de un horario estable para todo el año.

Tras la reciente aplicación del cambio al horario de verano, la asociación ha recordado que esta medida puede provocar alteraciones en los ritmos circadianos, afectando al sueño, al estado de ánimo y a la estabilidad física y cognitiva. Estas consecuencias pueden ser más acusadas en personas mayores en situación de fragilidad, así como en aquellas con enfermedades crónicas o deterioro cognitivo.

Según ha apuntado el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, “una modificación aparentemente leve, como adelantar el reloj una hora, puede tener un impacto significativo en la vida diaria de muchas personas mayores, alterando sus rutinas, su descanso y, en algunos casos, incrementando el riesgo de caídas o desorientación”.

La organización también ha incidido en que estos efectos no solo se limitan a los primeros días tras el cambio, sino que pueden prolongarse durante semanas, especialmente en personas con menor capacidad de adaptación.

La cuestionada utilidad del cambio de hora

Por otro lado, CEOMA ha invitado a la población a reflexionar sobre la utilidad real de esta medida, ya que, aunque históricamente se ha vinculado al ahorro energético, diversos estudios recientes cuestionan su impacto efectivo en este ámbito, y a ello se suma la evidencia creciente sobre sus efectos negativos en la salud.

En este sentido, ha recordado que el debate sobre la eliminación del cambio horario sigue abierto en el ámbito europeo y, por ello, ha pedido a los organismos encargados una evaluación sobre el impacto del cambio horario desde una perspectiva de salud pública, incorporando de forma específica a las personas mayores.

El presidente de CEOMA ha subrayado que, “en una sociedad que envejece, es fundamental que las políticas públicas tengan en cuenta cómo afectan las decisiones cotidianas, como el cambio de hora, a la salud y calidad de vida de las personas mayores”. “Para la correcta aplicación de estas políticas, se deben desarrollar una serie de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, especialmente a colectivos vulnerables, sobre cómo adaptarse de forma progresiva a estos cambios”, ha concretado.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

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