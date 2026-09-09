CEOMA amplía el plazo para presentar los proyectos de ‘Generaciones en Escena’ hasta finales de octubre

CEOMA amplía el plazo para presentar los proyectos del concurso de cortos ‘Generaciones en Escena’ hasta finales de octubre - CEOMA

La primera edición del concurso tiene fecha límite para presentar los trabajos el 20 de octubre de 2026. CEOMA otorgará cuatro premios; en las categorías de juvenil, adulto, senior y el galardón del Público

El concurso tiene como finalidad promover el encuentro intergeneracional, mostrar las relaciones entre abuelos/as y nietos/as y reivindicar el papel de las personas mayores en la sociedad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de septiembre de 2026.- Se amplía el plazo para la entrega de los trabajos audiovisuales para el concurso ‘Generaciones en Escena’, impulsado por CEOMA. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores tiene abierta la convocatoria para la presentación de cortos hasta el 20 de octubre de 2026. La primera edición del Concurso Nacional de Vídeos Intergeneracionales, subvencionado por el IMSERSO en el área de atención al mayor, trata de acercar mediante la creatividad el papel y el legado de las personas mayores en la sociedad.

El concurso nace con el objetivo de promover el encuentro entre personas de distintas generaciones mediante el diálogo, el intercambio de experiencias y su diferente visión ante la vida. Para el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, esta muestra será una manera de “mostrar visualmente la labor de las personas mayores, las relaciones y vivencias mantenidas entre jóvenes y mayores. La iniciativa, promovida por CEOMA, contribuye activamente a acercar el legado de los mayores en la sociedad”

Todos los cortos participantes deberán de tener una extensión como máximo de 10 minutos. En ellos se reflejarán los vínculos existentes entre los abuelos/as y nietos/as, los hijos/as y padres y madres acercando experiencias y vivencias entre ellos y ellas. El concurso ‘Generaciones en Escena’ permite participar a cualquier usuario a partir de los 16 años, sin límite de edad. Los trabajos pueden mostrarse en formato narrativo, ya sea ficción, animación o documental. Tras la comunicación particular a los premiados se procederá a un acto público para reconocer a los galardonados y posteriormente, las obras premiadas serán publicados en la web de CEOMA y en sus redes sociales.

Las categorías que se reconocerán en la primera edición de cortos ‘Generaciones en Escena’ son la Juvenil, de 15 a 18 años, la categoría Adulta que abarca de los 18 a los 50 años y la Senior, de más de 50 años. Todos los vídeos seleccionados optarán al Premio del Público, cuyo galardón recaerá en el corto con más votos obtenidos de manera abierta en una plataforma habilitada.

El jurado, compuesto por profesionales vinculados a CEOMA y del ámbito cultural, valorarán la originalidad y creatividad de los trabajos además de la calidad audiovisual, la temática y la transmisión de los valores intergeneracionales.

Para participar y conocer toda la información sobre el certamen de cortos, es posible acceder a la inscripción y a las bases del concurso ‘Generaciones en Escena’.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

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