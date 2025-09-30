CEOMA apuesta por un programa de formación en emprendimiento para personas en edad de jubilación

(Información remitida por la empresa firmante)

La Confederación elabora una guía que orienta a las personas en este periodo y las ayuda a mantener un propósito vital.

Madrid, 30 de septiembre de 2025.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ofrece un programa de formación en emprendimiento para aquellas personas que se encuentran cerca de la edad de jubilación con el objetivo de que se mantengan activas y puedan seguir aportando conocimiento, tanto en el tejido asociativo como en el campo del voluntariado.

Esta iniciativa, dirigida a mayores de 50 años, pretende promover el emprendimiento mediante formación, asesoría y sesiones de mentoría especializada para que las personas mayores que lo deseen aprovechen la experiencia acumulada y la lleven a la práctica con una visión estratégica. Para CEOMA, esta formación es una oportunidad tanto para los mentores, que se mantienen activos, como para las personas que se benefician de unos consejos basados en la experiencia acumulada.

'Emprende con CEOMA' incluye un curso presencial en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Girona, A Coruña, Santiago de Compostela y Zaragoza. Bajo el título 'Emprendimiento para personas mayores', esta formación, que se llevará a cabo en octubre, tiene una duración de ocho horas dividida en dos días.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha explicado que 'Emprende con CEOMA' es una "apuesta por el talento sénior", ya que "las personas mayores, tras años de vida activa, aún tienen mucho que aportar". Para Fernández Santillana, una actitud emprendedora en la edad adulta "es una vía poderosa para reforzar el sentido de propósito vital" porque "emprender no significa únicamente iniciar un negocio con fines económicos" sino que, para muchas personas mayores, "puede ser una forma de compartir conocimientos, contribuir a su comunidad o explorar talentos que habían quedado en pausa".

Una guía para acompañar en la jubilación Además de este programa formativo, CEOMA ha elaborado una guía para acompañar a las personas mayores en su proceso de transición a la jubilación y orientarlas para encontrar nuevas formas de realizarse. Con un enfoque personalizado, la guía ofrece herramientas prácticas, ejemplos reales y recursos útiles, teniendo en cuenta la vida de cada persona, sus intereses y sus ritmos.

El objetivo es dar a conocer las ventajas de mantener una actitud proactiva y emprendedora durante la transición a la jubilación, así como la importancia de participar en actividades de voluntariado, sobre todo a través de programas de mentoría. "De este modo se reconoce el talento acumulado, la experiencia de vida y el deseo de seguir contribuyendo a la sociedad", ha añadido Fernández Santillana.

CEOMA La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org.

