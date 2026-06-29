CEOMA entrega los premios de la edición XVI ‘Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a’

Foto de Familia con todos los premiados de la XVI edición de los Premios 'Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a" - CEOMA

El premio de Infantil ha recaído en Lucas Prieto del colegio Ave Mª Varadero de Motril. La toledana Berta Utrilla de 7 años ha sido premiada en la categoría 1º y 2º de Primaria por su obra ‘En el huerto de mis abuelos’.

El galardón de 3º y 4º primaria ha sido para Lucía Bello del Colegio Diocesano San Ignacio de Ponferrada. El dibujo ‘El tesoro de tener abuelos’ de Daniela Bayona del Colegio Helios de L’Eliana en Valencia ha sido galardonado en la categoría de 4º y 5º de Primaria

El premio a Mejor Vídeo Cortometraje ha sido entregado a Atenea Morales del CEIP Virgen de Begoña de Cartagena

Rodrigo Baro de del CEE SAR Infanta Doña Cristina de San Fernando (Cádiz) ha sido premiado en la categoría de Educación Especial con el vídeo ‘La Abuela Rosa y Rodrigo’

La categoría de Abuelos se ha fallado a favor de Vicente León, de 68 años de Valencia con su texto ‘Tiempo de Ternura’

Como Mejor Centro se ha premiado al CEIP pacense Nuestra Señora de la Soledad del Arroyo de San Serván (Badajoz)

El jurado ha valorado los dibujos, vídeos y pequeños relatos presentados, haciendo especial énfasis en la representación de las relaciones entre abuelos y nietos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de junio de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha celebrado este lunes, subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, la XVI edición del concurso nacional ‘Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a’ en la sede del Imserso. En la edición de este año, ha contado con la participación de más de 1.500 personas, con la novedad de haber sumado una categoría especial para los abuelos.

El ganador de la categoría infantil ha sido el alumno del colegio Ave María Varadero de Motril (Granada), Lucas Prieto, de cinco años, por su trabajo ‘La playa y mis abuelos’. Por su parte, Berta Utrilla, alumna de siete años del colegio Luis Solana de Méntrida (Toledo), ha sido la ganadora de la categoría de primero y segundo de primaria por su dibujo ‘En el huerto con mis abuelos’.

La categoría de tercero y cuarto de primaria ha recaído en Lucía Bello, alumna de nueve años del colegio Diocesiano San Ignacio de Ponferrada (León), por su trabajo ‘Mis queridísimos abuelos’, mientras Daniela Bayona, alumna de once años del colegio Helios de L'Eliana (Valencia), ha sido la ganadora de la categoría de cuarto y quinto de primaria por su dibujo ‘El tesoro de tener abuelos’.

Con respecto a las categorías ‘especiales’, la alumna de siete años del CEIP Virgen de Begoña de Cartagena (Murcia), Atenea Morales, ha ganado el premio al mejor vídeo del concurso por su cortometraje titulado ‘¿Qué es ser abuelo?’, y Vicente León (Valencia), abuelo de 68 años, ha sido galardonado con el premio de la categoría “abuelos” por su trabajo titulado ‘Tiempo de ternura’.

En la categoría de Educación Especial ha sido reconocido el isleño Rodrigo Baro por su propuesta audiovisual ‘La abuela Rosa y Rodrigo’.

Por otro lado, el CEIP Nuestra Señora de la Soledad de Arroyo de San Serván (Badajoz) ha sido reconocido como el mejor centro del concurso por la puesta en marcha de su ‘proyecto intergeneracional’. A través de iniciativas semanales como el acompañamiento de los abuelos a alumnos de primero y segundo de primaria en actividades lectivas, la realización de juegos memoria con equipos mixtos, o visitas periódicas de los alumnos de quinto y sexto de primaria a la residencia de mayores, el centro ha puesto en valor la conexión entre generaciones. Además, han impulsado ‘La Sole TV’, un programa donde los pequeños son los encargados de entrevistar a los abuelos, quienes cuentan sus relatos y costumbres en un set de televisión.

El jurado del concurso ha estado compuesto por Nicolás Fernández Guisado, como presidente; Marta Jurado, Alba Alfonso, Ruth González, Arcadio Oliver y Alberto San Juan como vocales, y el secretario general de CEOMA, Francisco Sigüenza, como secretario del jurado. Todos ellos se han encargado de valorar los diversos dibujos, vídeos y pequeños relatos, haciendo especial énfasis en la representación de la relación entre abuelos y nietos.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha expresado su orgullo por realizar un año más un concurso que reconoce “una forma de entender la vida, una manera de entender comunidad y de transmitir lo mejor de nosotros mismos y poner en valor la relación entre abuelos y nietos, una de las más entrañables, generosas y transformadoras que existen”. El presidente de CEOMA ha destacado también la función de los abuelos apuntando que “no son un plan B de la conciliación. Somos parte esencial de la vida de nuestras familias, de nuestras comunidades, de la sociedad que construimos juntos”, ha concluido.

El concurso “Háblame de tu abuelo/a, háblame de tu nieto/a”, es una iniciativa de Ceoma con 16 años de recorrido que tiene como objetivo fomentar el encuentro intergeneracional y poner en valor los vínculos, aprendizajes y experiencias compartidas entre abuelos/as y nietos/as.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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