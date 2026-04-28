CEOMA impulsa la jornada ‘Envejecer con Humor’ y reivindica la longevidad activa

Mesa debate 'Movimiento a la vejez vitales'. De izquierda a derecha: Ruth González del Grupo SENDA, Amelia Fernández de CONFEMAC, Sabina Camacho de CEOMA, Lourdes Rivera de AESTE y Rita de la Plaza del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos - CEOMA

La jornada ‘Envejecer con Humor desde una mirada preventiva’ ha presentado a la longevidad como sinónimo de participación, calidad de vida y transformación

Además de CEOMA en la jornada han participado el Doctor Flórez exponiendo el beneficio del sentido del humor para las personas mayores y la Confederación Estatal de Mayores Activos, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, el Grupo SENDA y la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia interviniendo en la mesa debate ‘Movimiento a la Vejez Vitales’

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de abril de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores ha celebrado esta mañana la jornada ‘Envejecer con humor desde una mirada preventiva’, enmarcada en el ‘Ciclo Cuatro Miradas al envejecimiento actual’ poniendo el foco en el papel del humor y el bienestar emocional como elemento clave para la prevención, la salud y una vida plena y activa en las personas mayores. El ‘Ciclo Cuatro Miradas al envejecimiento actual’ está subvencionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

En esta primera jornada, que ha tenido lugar en el espacio CaixaBank All in One de Madrid, se ha puesto en valor el papel fundamental de las personas mayores en la sociedad, así como la relevancia de los profesionales farmacéuticos y de los medios de comunicación en la promoción de su bienestar.

Los beneficios del sentido del humor

La jornada ha arrancado con la conferencia inaugural ‘Envejecer con humor desde una mirada preventiva’ ofrecida por el doctor José Antonio Flórez quien ha compartido con los asistentes los beneficios de mantener el sentido del humor también durante la madurez.

El colegiado ha explicado que “se ha comprobado que el sentido del humor contribuye a producir niveles más bajos de inflamación, favorece el flujo sanguíneo, elimina el estrés gracias a la producción de endorfinas y adrenalina. Además, neutraliza la sensación de ansiedad, controla el miedo al dolor y la hipervigilancia corporal”.

El sentido del humor puede contribuir a la cardioprotección, a ver el lado positivo de las cosas usándolo como mecanismo de defensa de la personalidad y para “aliviar una realidad que se percibe por el anciano como dolorosa o negativa”. En estes sentido, Flórez se ha mostrado contundente: “apuesta por la vida, por la búsqueda maravillosa de tu medicamento preferido, que es el “humorosín”, sin sentido del humor no se puede vivir. El humor es vida; o te ríes o te mueres”.

Cuatro miradas vitales hacia la vejez

A continuación, se ha abierto el tiempo de debate con la mesa ‘Movimiento hacia la vejez vitales’ moderado por Sabina Camacho, miembro de la junta directiva de CEOMA y portavoz del Movimiento ‘A la vejez vitales’.

Esta iniciativa promueve el envejecimiento activo y saludable mediante políticas sanitarias de prevención. En un contexto de envejecimiento global y, con España como uno de los países más envejecidos de Europa, surge el movimiento ‘A la vejez vitales’, que integra a más de 30 organizaciones de personas mayores, sociedades científicas, colegios profesionales, cuatro grandes patronales vinculada a la prevención de la dependencia y medios de comunicación, tanto especializados como generalistas.

Su objetivo es situar a las personas mayores como protagonistas de sus propias vidas y fomentar su participación activa en la toma de decisiones políticas y estratégicas, especialmente en aquellas relacionadas con la salud y el bienestar biopsicosocial.

Envejecer no es el declive

Como miembro de la junta directiva de CEOMA, Sabina Camacho, ha reivindicado el movimiento y ha explicado que “va más allá de un lema inspirador”. En este sentido, ha defendido la necesidad de un cambio profundo de paradigma para pasar de un modelo asistencialista a un modelo basado en la participación y en los derechos. “Envejecer no es sinónimo de declive sino de transformación”, ha sentenciado.

Por su parte, Lourdes Rivera, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), ha hecho referencia a la prevención vinculada a los cuidados de larga duración indicando. “Una buena atención domiciliaria, teleasistencia avanzada o un entorno residencial bien diseñado evitan caídas, ingresos hospitalarios, aislamiento, déficit nutricional y pérdida acelerada de la autonomía”, ha señalado. En este sentido, ha insistido que el sistema de cuidados “no son recursos aislados sino un sistema de apoyos, que, coordinados con sanidad, prolongan y mejoran la calidad de las personas”.

Asimismo, otra de las voces participantes de esta mesa redonda, Amelia Lerma, representante de la junta directiva de la Confederación Estatal de Mayores Activos Confemac, ha puesto en valor la contribución de las personas mayores dentro de la sociedad, destacando que “la madurez es la apertura a la experiencia, a la toma de decisiones de responsabilidad, a la flexibilidad y a la búsqueda de sentido”.

La contribución de los farmacéuticos y de los medios de comunicación

Desde el sector farmacéutico, Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España, ha recordado en la jornada la labor que hace la profesión en el cuidado de las personas mayores. “Educamos en salud, fomentamos la prevención y la adherencia a los tratamientos y detectamos de forma precoz problemas de salud y situaciones de vulnerabilidad social como la soledad no deseada”.

En este sentido, de la Plaza ha recordado que para avanzar en un envejecimiento más activo desde el Colegio de Farmacéuticos de España aboga por “desarrollar todo el potencial de la red de farmacias del país por una mayor integración de la actuación de nuestros profesionales en el ámbito sociosanitario”.

Finalmente, Ruth González, consejera de dirección del Grupo SENDA, ha subrayado que la transformación del modelo actual también pasa por cambiar el enfoque de los medios de comunicación sobre el envejecimiento. En este sentido, ha destacado la necesidad de “hablar de diversidad en el envejecimiento, integrando la longevidad como parte de una sociedad activa y productiva”.

Para González, uno de los principales retos de los medios es reflejar esta realidad y presentar la longevidad como “el mayor éxito demográfico de nuestros tiempos”.

La jornada ‘Envejecer con Humor desde una mirada preventiva” forma parte del ciclo Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual, unas sesiones temáticas sobre el envejecimiento subvencionadas por Imserso con el fin de crear espacios de reflexión y análisis ante los retos sociales actuales.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

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