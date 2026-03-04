CEOMA lamenta el fallecimiento del periodista Fernando Ónega

Entrega a Fernando Ónega de una distinción a la trayectoria y al compromiso con las personas mayores en el XXV Aniversario de CEOMA (2024) - CEOMA

La entidad expresa su “profunda tristeza” por la pérdida de “una persona con principios y periodista riguroso” que ha dado visibilidad a las necesidades de los mayores

Madrid, 4 de marzo de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha expresado hoy su profunda tristeza por el fallecimiento del periodista y presidente del diario digital 65ymas, Fernando Ónega, a los 78 años

La organización ha lamentado la pérdida de una persona tan querida y respetada que, además, durante su XXV Aniversario celebrado en 2024, Ceoma tuvo el honor de hacerle entrega de una distinción en reconocimiento a su trayectoria, a su compromiso con las personas mayores y al apoyo que siempre brindó a las reivindicaciones y valores de las personas mayores.

Desde CEOMA, se ha destacado “su apoyo incondicional y el cariño mostrado hacia nuestra organización todos estos años”. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores trasladan las condolencias más sinceras tanto para su familia como al equipo de 65y+ reseñando la gran pérdida de Ónega, “una persona con principios y defensor de las libertades no solo era un gran periodista, sino que como tal siempre supo aplicar el rigor y la veracidad”.

Fernando Ónega (Mosterio, Lugo en 1947) fue un referente del periodismo español, cronista político durante la Transición. Comenzó su trayectoria profesional en ‘El Progreso de Lugo’, se trasladó a vivir a Madrid para estudiar Ciencias Políticas compaginándolo con Periodismo. Se convirtió en director de prensa de Presidencia de Gobierno de Adolfo Suárez.

En 1979 entró a formar parte del equipo de periodistas de Cadena SER como comentarista político en el programa ‘Hora 25’. En 1981 fue nombrado director de Informativos de la cadena. También ocupó el cargo de director en el diario ‘Ya’, director de Cope entre 1986-1990 y en 2022 dijo su adiós a la radio desde los micrófonos de Onda Cero. Trabajó también en TVE, Telecinco y Antena 3. Desde febrero de 2019 presidía el diario digital 65Y+ dando visibilidad a las necesidades de las personas mayores. Gracias a su dilatada trayectoria profesional fue reconocido en cuatro ocasiones con el Premio Ondas, un Micrófono de Oro, una Antena de Oro y galardonado como Premio de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid en 2024.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

