CEOMA pide financiación para las prótesis dentales y cobertura integral para las personas mayores

(Información remitida por la empresa firmante)

CEOMA celebra que el Gobierno incorpore a los mayores de 65 años en los servicios de salud bucodental, pero reclama "medidas concretas y urgentes".

Madrid, 30 de julio de 2025.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha valorado positivamente la decisión del Consejo de Ministros de ampliar la cartera común de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS) durante 2025 e incorporar a las personas mayores de 65 años como nuevo colectivo beneficiario. No obstante, ha considerado insuficiente la medida y ha reclamado la financiación de las prótesis dentales y una cobertura integral de la salud bucodental para el colectivo.

En este sentido, ha recalcado que las prótesis completas y parciales "son fundamentales para mantener la autoestima, evitar el aislamiento social y garantizar funciones básicas como la alimentación y el habla", por lo que "negar este acceso perpetúa una forma de exclusión silenciosa, profundamente injusta y que impide una correcta socialización de la vida de las personas".

CEOMA ha lamentado la falta de "medidas concretas y visibles", y ha criticado que, "a día de hoy, no se haya puesto en marcha ningún programa operativo que materialice esta ampliación de cobertura para las personas mayores, lo que supone una grave omisión frente a una necesidad social urgente". "La salud bucodental es un derecho, no un lujo, y debería formar parte integral de la sanidad pública, especialmente para las personas mayores, que representan uno de los grupos con mayores necesidades no cubiertas", ha subrayado el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana.

Reducir desigualdades.

Fernández Santillana ha insistido en que integrar la salud bucodental en la salud pública permitiría "reducir desigualdades sanitarias por motivos económicas, prevenir enfermedades crónicas agravadas por una mala salud bucodental y mejorar la calidad de vida, la autonomía personal y la dignidad, evitando el aislamiento, la soledad y la depresión".

También ha recalcado la necesidad de atender "de forma específica, prioritaria y urgente" a las personas mayores institucionalizadas y en situación de dependencia, que "tienen más dificultades para mantener su higiene bucal y acceder a tratamientos, y son particularmente vulnerables a infecciones, dolor crónico y deterioro del estado general". "Queremos más inmediatez y pasar e los anuncios a la materialización de los mismos porque las personas mayores no pueden seguir esperando", ha concluido.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones.

Más información: www.CEOMA.org.

Celia Moreno Garrido.

Directora Gerente.

celiamoreno@ceoma.org.

Tel.: 91 557 25 56.

Àgata Sala.

Europa Press Comunicación.

agatasala@europapress.es.

600 90 55 38.