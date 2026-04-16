CEOMA presenta su jornada ‘Envejecer con humor desde una mirada preventiva’

Cartel de la jornada ‘Envejecer con humor desde una mirada preventiva’. - CEOMA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de abril de 2026.- CEOMA presenta la jornada “Envejecer con humor desde una mirada preventiva”, que tendrá lugar el próximo 28 de abril de 2026 en el espacio CaixaBank All in One (Plaza de Colón, 1, Madrid).

El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Con esta jornada inauguramos el ciclo “Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual”, poniendo el foco en el papel del humor y el bienestar emocional como elementos clave para la prevención, la salud y una vida plena en las personas mayores.

Uno de los momentos destacados de esta jornada subvencionada por el IMSERSO, será la entrega de la acreditación “Empresa Amigable con las Personas Mayores” a CaixaBank, que recibe el nivel de Amigabilidad Excelente, reconociendo su compromiso y buenas prácticas en la atención y adaptación a las necesidades de las personas mayores.

A lo largo de la mañana contaremos con el siguiente programa:

9:30h - Inauguración institucional

D. José Luis Fernández Santillana, Presidente de CEOMA.

D. Salvador Noves, Director de Propuesta de Valor de Segmentos Retail de Caixabank

9:50h - Entrega de la acreditación “Empresa Amigable con las Personas Mayores”

Nivel: Amigabilidad Excelente

Acreditado: CAIXABANK

D. Alfredo Bohórquez Rodríguez, Presidente Fundador de ALBOR Consultor y médico geriatra

CAIXABANK - Generación +

D. Salvador Noves, Director de Propuesta de Valor de Segmentos Retail de Caixabank

10:20h - "Envejecer con humor desde una mirada preventiva"

Conferencia por el Dr. José Antonio Flórez Lozano

11:15h - Mesa de debate: "Movimiento hacia la vejez..., vitales"

Modera:

D.ª Sabina Camacho Calderón, Portavoz del Movimiento hacia la vejez..., vitales y miembro de la Junta directiva de CEOMA.

Intervienen:

D.ª Ruth González Ballester, Responsable de relaciones institucionales Grupo SENDA

D.ª Amelia Fernández-Pacheco, junta directiva de la Confederación Estatal de Mayores Activos

D.ª Rita de la Plaza Zubizarreta, Tesorera, Consejo General de Colegios de Farmacéuticos

D.ª Lourdes Rivera, presidenta de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE)

12:15h - Cierre y vino español

Será un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje compartido en torno a una forma positiva y preventiva de entender el envejecimiento.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

Contacto

Celia Moreno Garrido

Directora Gerente

celiamoreno@ceoma.org

Tel.: 91 557 25 56

Sandra Delgado

Europa Press Comunicación

sandradelgado@europapress.es

600 90 50 85

Leopoldo Alonso

Europa Press Comunicación

leopoldoalonso@europapress.es

600 90 56 25