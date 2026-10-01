CEOMA presenta la longevidad como gran aliada para desarrollar un nuevo modelo de cuidados.(Foto generada por IA) - CEOMA

En el 1 de octubre la confederación reivindica un nuevo modelo social de cuidados en torno a la longevidad abandonando la visión de las personas mayores únicamente ligadas a la dependencia y los cuidados

José Luis Fernández Santillana: “La longevidad no es un problema que tengamos que resolver sino una conquista que debemos saber gestionar”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de octubre de 2026.- En el Día Internacional de las Personas Mayores, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) reivindica que la longevidad se transforme en una oportunidad para conquistar un nuevo modelo de cuidados enfocado en el envejecimiento digno, lo que implica poder seguir participando, tomando decisiones y ejerciendo plenamente los derechos en igualdad de condiciones.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida en España ya supera los 84 años. El país camina hacia una sociedad más envejecida, pero, para CEOMA, “envejecer no puede suponer una pérdida ni de derechos, ni de autonomía ni de oportunidades”. Desde la entidad presidida por José Luis Fernández Santillana consideran oportuno lanzar la voz en este día poniendo el acento en el desarrollo de una sociedad más inclusiva y diversa

CEOMA defiende en esta jornada la necesidad de ajustar la imagen de las personas mayores a un concepto más realista y alejarse de los estereotipos porque “no existe una única manera de envejecer; y las necesidades, capacidades, preferencias y proyectos vitales de cada persona deben ser respetados”, expone el presidente.

Así mismo, desde la entidad que defiende los derechos de las personas mayores, inciden en que la inclusión total va de la mano de un nuevo modelo de cuidados “que permita a cada persona decidir cómo y dónde quiere recibir los apoyos que necesite”.

Desde CEOMA vemos necesario acompañar el desarrollo de este modelo con un incremento de la financiación mediante un plan plurianual de financiación que permita elevar progresivamente los recursos destinados a la dependencia hasta alcanzar el 1,6% del PIB en los próximos años.

Liderando el cambio desde la inclusión real

Para alcanzar este reto CEOMA reivindica que la voz de los mayores, representadas por las organizaciones se tengan en cuenta más allá de las meras consultas cuando las medidas ya están adoptadas. Solicitan que las organizaciones estén representadas en la tramitación de todas las reformas que les competan y es por ello por lo que este 1 de octubre “queremos pedir a las administraciones el compromiso de que cada nueva política que se adopte se pregunte por su impacto sobre los mayores y que su voz sea escuchada antes de tomar decisiones”.

De igual modo, rechazar la edad como una etiqueta para decidir qué puede o no puede hacer una persona resulta fundamental para eliminar el edadismo. Por ello, parte del reto consiste en garantizar que la longevidad se viva con salud, autonomía, seguridad y en el pleno ejercicio de los derechos. De ahí que José Luis Fernández Santillana exponga firmemente que “la longevidad no es un problema que tengamos que resolver sino una conquista que debemos gestionar”:

Además, desde CEOMA consideran que para alcanzar la autonomía real y una vida digna es necesario garantizar en todo momento una adecuada protección social y unas pensiones suficientes, facilitando en todo momento la continuidad de la vida laboral voluntaria sin recortes en la pensión. El fin último no es añadir años de vida sino “vida, autonomía y oportunidades a esos años”.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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