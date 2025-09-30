CEOMA reclama iniciativas públicas y privadas que promuevan la inclusión y combatan el edadismo

(Información remitida por la empresa firmante)

El presidente de la organización, José Luis Fernández Santillana, ha hecho “un llamamiento a la sociedad para que reconozca la importancia de cuidar, valorar y acompañar a las personas mayores”

La Confederación apuesta por un envejecimiento activo, saludable y participativo

Madrid, 30 de septiembre de 2025.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha reclamado, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, “políticas públicas e iniciativas privadas que refuercen la protección frente al edadismo y promuevan entornos inclusivos y accesibles”.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha querido recordar que “las personas mayores son y deben ser reconocidas como una parte esencial y activa de nuestra sociedad”. Asimismo, ha insistido en que hay que abandonar los estereotipos ya que el colectivo aporta “experiencia, valores, compromiso y contribuye al bienestar común”.

Fernández Santillana ha señalado que CEOMA centra sus esfuerzos “en la defensa de los derechos, la dignidad y la calidad de vida de todas las personas mayores”. “Apostamos por un envejecimiento activo, saludable y participativo, en el que cada persona pueda desarrollar sus capacidades con independencia y respeto”, ha añadido.

El presidente de la Confederación ha reivindicado el papel de las personas mayores, su voz y su talento y ha pedido que sus derechos “sean escuchados y garantizados”. En el Día Internacional, también ha querido hacer “un llamamiento a la sociedad en su conjunto para que reconozca la importancia de cuidar, valorar y acompañar a las personas mayores, entendiendo que construir una sociedad para todas las edades es construir un mundo mejor para todos”.

Fernández Santillana ha destacado que “la vejez no es un obstáculo, sino una etapa llena de capacidades y oportunidades”. Además, ha repasado los retos a los que se enfrenta el colectivo como “el edadismo, la soledad no deseada, la falta de recursos o la dificultad para acceder a entornos accesibles y amigables”.

Desde CEOMA, han recordado que “envejecer con dignidad es un derecho, no un privilegio” y que “una sociedad que valora a las personas mayores es más justa y más humana”. Fernández Santillana ha animado al colectivo a “celebrar la vida, la experiencia y el valor de ser mayores”.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

