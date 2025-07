CEOMA reconoce a los abuelos como "patrimonio familiar" e insta a los políticos a legislar para las familias

(Información remitida por la empresa firmante)

26 DE JULIO: DÍA DE LOS ABUELOS.

Las personas mayores se revelan como una pieza fundamental en la vida familiar y social, ofreciendo apoyo en la atención y cuidados de los menores a la vez que se convierten en eslabón intergeneracional.

CEOMA celebra el 'Día de los Abuelos y Abuelas' reconociendo su papel en la conciliación y en el bienestar familiar e insta a los políticos a legislar pensando en la realidad construida por abuelos/as, hijos/as y nietos/as.

Madrid, 24 de julio de 2025 - Con motivo del 'Día de los Abuelos y Abuelas', la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) quiere expresar públicamente su reconocimiento, gratitud y admiración por el aporte extraordinario de los abuelos y abuelas a las familias y a la sociedad.

José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA, no solo reconoce la labor fundamental que desempeñan los abuelos y las abuelas, sino que además subraya el papel indiscutible de ellos como engranajes en las vidas familiares: "son insustituibles, son un auténtico patrimonio familiar. Sin su ayuda, los hijos y las hijas no podrían hacerlo. Los abuelos y las abuelas no solo ayudan a conciliar a lo largo del año, sino que actúan como eslabones claves entre la vida escolar de los menores y sus padres". Fernández Santillana apunta a la complicidad entre abuelos/as y nietos/as para revelar estados de ánimo, acoso o rendimiento escolar que en ocasiones los propios padres desconocen.

Por otro lado, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores apunta que los políticos "deben de trabajar en su reconocimiento y legislar en relación con la realidad actual que presentan las familias. Para ello, hay que entender un concepto más amplio de familia compuesto por los abuelos/as", declara Fernández Santillana. Recuerdan desde CEOMA que son los ellos y ellas quienes en múltiples ocasiones salvan las situaciones económicas familiares "brindando apoyo económico en momentos de dificultad, cubriendo las necesidades básicas o facilitando el acceso a la vivienda digna".

Desde CEOMA también se pone en valor el cuidado bidireccional, reseñando que el cuidado no sólo se basa en el que ejercen las personas mayores a los nietos y nietas, sino que "cada vez más hijos/as y nietos/as se implican activamente en el bienestar de sus mayores, acompañándolos y apoyándolos para que puedan envejecer con dignidad y plenitud".

La familia debe seguir siendo una institución central en la sociedad, promotora de la solidaridad y la cohesión entre generaciones. En este sentido, desde la confederación solicitan políticas que reconozcan, fortalezcan y apoyen el papel intergeneracional de las personas mayores.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores.

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones.

Más información: www.CEOMA.org.

