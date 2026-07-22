CEOMA reivindica la contribución “silenciosa, activa e imprescindible” de los abuelos a la vida familiar

La confederación Española de Organizaciones de Mayores visibiliza la labor desempeñada por los abuelos para la conciliación familiar, los cuidados, el apoyo económico, la transmisión de valores y la función de cohesión familiar

José Luis Fernández Santillana: “los abuelos no somos un Plan B, somos parte esencial para nuestras familias”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2026.- En el Día Internacional de los Abuelos, que se celebra el 26 de julio, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores vuelve a alzar la voz para reivindicar el papel activo y la contribución silenciosa que mantienen a nivel social y familiar los abuelos y abuelas en España.

CEOMA les define como “engranajes imprescindibles” que sostienen gran parte de la vida familiar y comunitaria. José Luis Fernández Santillana, presidente de CEOMA, subraya que este día no trata únicamente de ofrecerles un guiño cariñoso a modo de homenaje, sino que “representa la defensa de los abuelos como parte esencial de la vida familiar. En definitiva, una forma de entender la vida”.

La conciliación real de millones de familias españolas

Así mismo, José Luis Fernández Santillana recuerda el papel de los abuelos en la conciliación y subraya la importancia de incluirles en ella “de una manera consciente como la mejor manera de reconocer el apoyo intrafamiliar en las vidas reales”. Desde CEOMA insisten en que la conciliación con los abuelos no es una excepción, sino una realidad real para millones de familias en España.

Además, apuntan que “en ocasiones, son los abuelos y las abuelas quienes acompañan a los niños al colegio, quienes los recogen, los cuidan durante las vacaciones o cuando surgen imprevistos”. Su disponibilidad y generosidad hacen posible que los padres puedan desarrollar el trabajo y mantener la tranquilidad sabiendo que el cuidado de los hijos está garantizado.

De igual modo, CEOMA considera que el apoyo de los abuelos y abuelas continúa siendo “una contribución silenciosa cotidiana” que constituye el modelo familiar en España. Explica Fernández Santillana que “no somos un Plan B sino parte esencial de nuestras familias, creando comunidades en una sociedad que se construye entre todos”. Apunta el presidente de la confederación la necesidad de romper con estereotipos que representan a las personas mayores porque “hoy existe una generación de abuelos activos, formados, participativos, que continúan ofreciendo talento, experiencia y valor social en múltiples ámbitos”.

Desde hace años, en CEOMA sostienen que los abuelos y abuelas “son ciudadanos de derechos y deberes necesarios, que forman parte del nexo familiar para la corresponsabilidad y la solidaridad intergeneracional”, destacando que su papel va más allá de la transmisión de recuerdos e historias.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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