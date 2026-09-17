CEOMA respalda la reforma de la Ley de Dependencia y pide incluir organizaciones de mayores en su evaluación

Imagen del presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana. - CEOMA

(Información remitida por la empresa firmante)

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha puesto en valor la apuesta por el “modelo de autonomía personal” que plantea esta reforma, al ofrecer más opciones a las personas dependientes para que puedan elegir “cómo y dónde son cuidados”

Uno de los pilares de la reforma consiste en el reconocimiento de la figura del asistente personal como servicio básico, una mejora que permite una mayor personalización del cuidado del paciente y supone paso clave para superar el modelo dicotómico de residencia o vivienda

Madrid, 17 de septiembre de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha respaldado la aprobación de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad que ha tenido lugar este miércoles tras ser sometida a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, si bien ha pedido al Gobierno que cuente con las organizaciones de mayores para la monitorización de los principales ejes de la reforma, como son la reducción de los tiempos de espera para el reconocimiento de los diversos grados de dependencia y la asignación de prestaciones, o la incorporación del asistente personal y la teleasistencia como servicios complementarios y no incompatibles.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha puesto en valor la apuesta por el “modelo de autonomía personal” que plantea esta reforma, al ofrecer más opciones a las personas dependientes para que puedan elegir “cómo y dónde son cuidados”, aunque también ha recordado que, para que las medidas planteadas sean realmente efectivas, “se debe cumplir con la inversión destinada a medios y las ayudas asignadas deben ser inmediatas”.

En concreto, la nueva ley reduce el plazo habilitado al gobierno de cada comunidad autónoma para resolver una prestación por dependencia, pasando de seis a tres meses, cifra que, pese a suponer un acortamiento significativo, sigue siendo “insuficiente”, sobre todo para la población más necesitada, como pueden ser las personas mayores con pensiones reducidas.

En materia de financiación, la Administración General del Estado asumirá el 50% de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a lo que se unirá una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas. Desde CEOMA ven necesario acompañar este incremento de un plan plurianual de financiación que permita elevar progresivamente los recursos destinados a la dependencia hasta alcanzar el 1,6% del PIB en los próximos años.

Por otro lado, la organización ha considerado acertado el cambio que introduce la reforma a la hora de exigir una mayor cantidad de requisitos a los cuidadores profesionales para evitar malas prácticas o abusos en su desempeño y ha añadido que los cuidadores del entorno familiar también deben tener acceso a una formación, ya que “nadie nace sabiendo como cuidar a una persona con dependencia”.

En este sentido, CEOMA ha solicitado un mayor reconocimiento de estos cuidadores, ya que más del 80 por ciento de los cuidados en España lo sostienen las familias y, en concreto, muchas personas mayores cuidan de otras personas mayores; llevando a cabo esta tarea sin apoyos ni medios en numerosas ocasiones.

Asistencia personal y teleasistencia, servicios complementarios

Uno de los pilares de la reforma consiste en el reconocimiento de la figura del asistente personal como servicio básico, una mejora que no solo permite una mayor personalización del cuidado del paciente, sino que, al estar enmarcada en la creación de un servicio de viviendas ‘con apoyos’, se da un paso clave para superar el modelo dicotómico de residencia o vivienda. A partir de ahora, la persona con dependencia podrá complementar su ingreso en un centro de día y la estancia en su domicilio durante el resto de horas sin que esto sea incompatible con las diversas prestaciones que pueda recibir.

Con respecto al servicio de teleasistencia, este pasará a estar garantizado para todas las personas con dependencia reconocida y/o con demencia, por lo que dejará de ser un dispositivo de emergencia para convertirse en un apoyo continuo, una de las reivindicaciones que ya había mostrado CEOMA en diversas ocasiones. Con todo, el presidente de la organización ha recordado que este servicio debe prestarse con unos estándares adecuados de calidad, garantizando su correcto funcionamiento y evitando problemas de conexión que puedan comprometer la atención a los usuarios.

Para Fernández Santillana, “los grandes avances que plantea esta reforma se sustentan en el reconocimiento de la dignidad y autonomía de la persona dependiente, ya que la mayoría de medidas comparten una visión centrada en la escucha activa y la personalización de los cuidados, con el objetivo de ofrecer las herramientas necesarias para que las personas dependientes mantengan el control de sus vidas”. Avances que, según explica, deben ir acompañados de la creación de comisiones con entidades del sector, como CEOMA, que acerquen a las administraciones las necesidades reales de las personas afectadas y al mismo tiempo, realicen una evaluación anual que garantice el cumplimiento de las medidas propuestas.

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

Contacto:

Celia Moreno Garrido

Directora Gerente

celiamoreno@ceoma.org

Tel.: 91 557 25 56

Sandra Delgado

Europa Press Comunicación

sandradelgado@europapress.es

600 90 50 85

Leopoldo Alonso

Europa Press Comunicación

leopoldoalonso@europapress.es

600 90 56 25