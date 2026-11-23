Foto de familia de todos los ponentes participantes de la jornada 'Mayores conectados: tecnología e IA' - ceoma

La organización ha cerrado el ciclo Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual, subvencionado por IMSERSO, con la jornada debate ‘Mayores conectados: Tecnología e IA’. Los expertos se muestran esperanzadores señalando la necesidad de incorporar una IA sin barreras, sin edadismo

Los ponentes participantes han trasladado al auditorio la idea de que la incorporación de la tecnología no puede ir ligada al ensombrecimiento del trato humano

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha celebrado este lunes en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales la jornada ‘Mayores conectados: Tecnología e IA’, perteneciente al ciclo Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual. Con el compromiso de acercar el debate sobre si la revolución tecnológica se atisba como una herramienta favorecedora para las personas mayores, CEOMA ha concluido el ciclo Cuatro Miradas al Envejecimiento Actual, subvencionado por el IMSERSO, con una jornada dedicada a los retos que plantea la innovación tecnológica.

La inauguración institucional ha venido de la mano de Mayte Sancho, directora general del IMSERSO, y el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana. La directora del Instituto de Mayores y Servicios Sociales ha dado una calurosa bienvenida a la jornada y ha felicitado a CEOMA por poner la tecnología y la innovación en el debate social. Por su parte, el presidente de la organización, José Luis Fernández Santillana, ha reconocido que las personas mayores no deben ser únicamente usuarias sino que “deben formar parte de la creación y el desarrollo para la contribución de una tecnología, que sea más accesible y humana”.

‘Inteligencia artificial, derechos y protección de las personas mayores’ ha sido la ponencia inaugural conducida por Marisa Cruzado, CEO de CVA y creadora del proyecto IA + Igual. Cruzado se ha mostrado firme al comentar que la IA “ya está influyendo en la vida de las personas mayores”. La ponente ha comenzado hablando de los retos a los que se enfrenta la sociedad ante la IA con el desarrollo tecnológico de los algoritmos. Ha reconocido que no saber usarla no nos hace inútiles porque “la IA nos ha invadido en los últimos 3 años y el desconocimiento es generalizado”.

Cruzado ha lanzado importantes cuestiones como por ejemplo si la IA tiene en cuenta a toda la sociedad humana, pero ha evidenciado que “la IA no tiene sentimientos, no realiza un aprendizaje experimental, simplemente está programada para dar siempre una respuesta que nos satisfaga”. Otra idea compartida ha sido el sesgo de la IA debido a que está realizada por técnicos con dichos sesgos de funcionamiento. A través del proyecto IA + Igual ya están trabajando con organizaciones y empresas el hecho de ir más allá del algoritmo para certificar a través de un mapeo realizado mediante el pensamiento crítico. Como conclusión, ha expuesto que resulta básico en el desarrollo de las distintas tecnologías la existencia de una supervisión humana encargada de evaluar los riesgos, corregir los errores y donde las personas estén verdaderamente en el centro.

La IA al servicio de las personas mayores

Tras la ponencia inaugural se ha dado paso a la primera sesión de debate ‘Tecnología e inteligencia artificial al servicio de las personas mayores’, moderado por Santiago González Carrero, presidente del Grupo de Mayores de Telefónica. La primera cuestión ha sido plantear qué es una IA y para qué se usa.

La directora de Fundación Más Senior, Sonia Catalán, ha expresado que la edad no puede suponer una barrera para el uso de la inteligencia artificial. Para Catalán la IA es una herramienta a disposición de las personas y que depende de cada uno como utilizarla, sin olvidar que nunca será capaz de reemplazar la empatía ni las relaciones personales. Sin embargo, su gran potencial debe combinarse con la formación.

Del mismo modo, Juan Miguel Cabello, director de estrategia de salud de IBH, ha acercado en su intervención las diferentes oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el sector sociosanitario presentando a la asistente virtual AMY. Juan Miguel Cabello ha expuesto que el concepto de IA tiene al menos 80 años y a lo largo de este tiempo se ha usado de manera universal. Ha reconocido que los médicos también usan inteligencias artificiales propias para hacer los diagnósticos diferenciales, útiles y que ofrecen mayor rapidez a los profesionales médicos.

Ignacio González, responsable de RECONECTADOS en la Fundación Telefónica, ha querido insistir en la rapidez abrumadora con la que avanza la IA. González ha expuesto que el miedo que provoca esta velocidad lo comparten todas las generaciones. En cuanto a cuál IA utilizar ha señalado que existe una carrera entre todas ellas a modo de competencia y que “más que saber cuál elegir es cuestión de probar si no se ha hecho aún”. González ha revelado que la inteligencia artificial es una tecnología “para toda la sociedad y que habla nuestro idioma”. En cuanto a las facilidades de la IA el responsable de innovación social, empleo, educación y voluntariado de la Fundación Telefónica ha indicado que “tenemos la suerte de que sea accesible y combinado con el criterio de las personas mayores es la bomba” porque multiplica el criterio que tiene esta población, que según él es sin duda quien mejor la va a utilizar.

Por su parte, Enrique García, en representación de la OCU, ha subrayado que la IA es una herramienta mucho más poderosa y potente con respecto a lo visto anteriormente y por eso se impondrá. Ha señalado García que “los consumidores tienen desconfianza con independencia de la edad”. Se ha mostrado tajante a la hora de señalar que la evolución de la IA afecta al consumo y también ha lanzado al público la pregunta de cuánto cuesta “porque no resulta gratis”. En referencia a los riesgos García ha hablado de sesgo, transparencia y de privacidad.

Alfabetización digital para las personas mayores

La segunda sesión de debate se ha presentado bajo el título “La voz de las personas mayores ante la transformación digital”, una sesión moderada por Federico Prats, miembro de la junta directiva de CEOMA, representando al colectivo senior de Unidad Progresista de la ONCE- SUPO, quien ha planteado los retos y los beneficios que tienen las personas mayores ante la transformación digital.

Francisco Gómez Nadal, gerente y coordinador general de la Universidad Permanente UNATE, ha querido poner el acento, no tanto en las dificultades de los mayores ante los retos digitales sino en quienes diseñan las herramientas lanzando la pregunta de si lo hacen teniendo en cuenta a las personas mayores. Su primera exposición ha sido señalar que la IA no es para todos los públicos ni para todos los mayores, porque simplemente “no les hace falta”: La innovación es “volver a encontrarnos” y salvaguardar las relaciones personales. No es una cuestión de rechazar la tecnología sino de ponderar la alimentación de un pensamiento crítico.

Otra voz en la segunda mesa ha sido la de María José Salvador, secretaria general de la Confederación Nacional de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los Programas Universitarios de Mayores CAUMAS. Salvador también se ha sumado a la alfabetización digital adaptada y respetuosa porque “una sociedad inclusiva no puede permitir que la edad sea un motivo de exclusión social”. En la mesa se ha vuelto a resaltar que la IA ha llegado para imponerse desde CAUMAS se ha realizado un estudio que indica que las personas mayores tienen miedo a lo nuevo con respecto a la IA. Salvador reconoce que este miedo se canaliza a través de la información para avanzar con inquietud. Ha señalado que muchas personas mayores ya hacen un uso con propósito de la IA, complementando, agilizando los procesos, pero nunca sin sustituir las relaciones personales.

En cuanto a la presencia de la tecnología en los cuidados, los portavoces de la mesa debate han expuesto que supone al mismo tiempo una oportunidad y un riesgo. Como ha revelado Gabriel Calzado, presidente de la Fundación ASISTED. Calzado ha reconocido que “las tecnologías formarán parte del futuro en los cuidados, pero hay que estar atentos a los conflictos éticos y sociales que pueden llevar implícitos”. Desde el ámbito de los cuidados, ha mencionado que los grandes riesgos son la desconfianza y el propio sesgo, la privacidad o el fraude. Han indicado que dos de los colectivos más vulnerables son los niños y las personas mayores y ha reconocido que corren más riesgo con la IA a través de la vulnerabilidad y los hackeos.

Por último, Pilar Rodríguez de la Fundación Acción, Bienestar y Desarrollo (ABD) ha señalado que hay un segmento de personas mayores que han accedido al mundo digital, pero hay una gran mayoría que no han accedido. Esto provoca aislamiento, estrés, enfermedades e incluso fobia a la tecnología. Hay que garantizar que todos, los que pueden como los que no pueden o no quieren, se les garanticen los mismos servicios y derechos. El 78 por ciento de las personas no acceden a las apps dependen de los hijos y “la tecnología las ha invisibilizado y excluido”.

Definitivamente, la mesa ha concluido señalando que hay que innovar a través de redes en donde las personas mayores estén involucradas presencialmente y generar “un cambio sistémico”. Su principal pensamiento lanzado ha sido que las organizaciones “tenemos que alcanzar ese cambio sistémico ayudando a pensar”.

Confederación Española de Organizaciones de Mayores

CEOMA es una entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 Asociaciones. Más información: www.CEOMA.org

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