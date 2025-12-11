CEOMA y UNESPA impulsan la formación entre los mayores

(Información remitida por la empresa firmante)

Fomentarán la sensibilización sobre buenas prácticas de atención y protección de la población sénior.

Impulsarán la educación en temas como salud, seguridad, prevención de riesgos, digitalización y el conocimiento de productos financieros.

Madrid, 11/12/2025.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y UNESPA han suscrito un protocolo de colaboración destinado a impulsar la atención a las personas mayores, así como fomentar la educación y formación de este colectivo. Fruto de este acuerdo, las dos organizaciones pondrán en marcha iniciativas conjuntas destinadas a identificar y atender mejor las necesidades de las personas de edad avanzada.

En concreto, está previsto impulsar acciones formativas en ámbitos como la salud, la seguridad económica, el ahorro, la prevención de riesgos y la digitalización. Igualmente, se fomentará la sensibilización e información sobre buenas prácticas en la atención y protección de las personas mayores.

CEOMA defiende la no discriminación y la igualdad de oportunidades de los mayores para una plena inclusión social. Por esta razón, promueve el acceso a prestaciones, bienes y servicios en igualdad de condiciones que el resto de la población.

En palabras de su presidente, José Luis Fernández Santillana, el acuerdo suscrito por UNESPA supone "impulsar iniciativas que mejoren la calidad de vida de las personas mayores y fomenten su protección y bienestar. Esta alianza refuerza el compromiso de ambas organizaciones con la promoción de una sociedad más segura, inclusiva y preparada para afrontar los retos del envejecimiento promoviendo acciones conjuntas".

Mirenchu del Valle, presidenta de UNESPA, destaca que "el sector asegurador mantiene el firme compromiso de estrechar la colaboración con otras asociaciones. Este acuerdo, nos permite conocer de primera mano las necesidades de las personas mayores y trabajar en soluciones que contribuyan a mejorar su bienestar".

CEOMA y UNESPA han constituido un grupo de trabajo permanente que se reunirá de manera periódica para concretar y planificar acciones concretas que sean necesarias para hacer realidad los compromisos señalados en el protocolo de colaboración suscrito por ambas instituciones.

Sobre CEOMA | www.ceoma.org | @CEOMA_ong.

CEOMA es una organización de carácter confederativo e intersectorial, de ámbito nacional, constituida para el servicio, la coordinación, el fomento y la defensa de los intereses de las personas mayores. Representa a 26 organizaciones de mayores de las distintas comunidades autónomas, con más de 800.000 socios de base y más de 1.500 asociaciones.

Sobre UNESPA | www.unespa.es | @UNESPA

UNESPA es la Asociación Empresarial del Seguro. Representa a casi 200 aseguradoras y reaseguradoras que reúnen cerca del 98% del volumen de negocio asegurador en el mercado español. Desde 1977, defiende los intereses de sus asociados frente a todo tipo de organismos e instituciones nacionales e internacionales.