Cepheid recibe la marca CE para Xpert Xpress CoV-2/Gripe/RSV plus

Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus

Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus - CEPHEID/PR NEWSWIRE

La nueva versión "plus" de la prueba agrega un tercer gen objetivo para mejorar la detección de futuras variantes del SARS-CoV-2

SUNNYVALE, California, 14 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Cepheid anunció hoy que ha recibido la marca CE para Xpert Xpress CoV-2/Gripe/RSV plus, una prueba de diagnóstico molecular rápido para la detección cualitativa de los virus que causan infecciones por la COVID-19, Gripe A, Gripe B y virus respiratorio sincitial (RSV) a partir de una sola muestra de paciente. La nueva versión plus de la prueba proporciona un tercer gen objetivo para la detección del SARS-CoV-2 para enfrentar el desafío de futuras mutaciones virales. Xpert Xpress CoV-2/Gripe/RSV plus está diseñado para su uso en cualquiera de los más de 35.000 sistemas GeneXpert® de Cepheid ubicados en todo el mundo, con resultados entregados en aproximadamente 36 minutos.

Se han documentado a nivel mundial múltiples variantes del virus que causa la COVID-19 durante la pandemia. Los virus cambian constantemente a través de la mutación y se espera que aparezcan nuevas variantes de un virus con el tiempo. Agregar un objetivo de tercer gen a la versión plus de la prueba CoV-2/Gripe/RSV de Cepheid ofrece una cobertura más amplia para mitigar los posibles efectos de la deriva genética viral futura.

"En esta temporada respiratoria, los proveedores de atención médica pueden encontrar una variedad de infecciones virales con síntomas que se superponen con la COVID-19, incluida la gripe A, la gripe B y el virus sincitial respiratorio. Tener una prueba rápida y precisa diseñada para detectar variantes actuales y futuras de los virus que causan la COVID-19 y la gripe serán cada vez más importantes", afirmó el doctor David Persing, MD, Ph.D., director médico y de tecnología de Cepheid. "La capacidad de recolectar una muestra y ejecutar una única prueba multiplexada altamente sensible que detecta y diferencia los cuatro virus proporcionará resultados procesables para informar mejores decisiones de primera línea dentro de nuestros sistemas de atención médica".

Se espera que Xpert Xpress CoV-2/Gripe/RSV plus comience a enviarse a los países que aceptan productos con la marca CE este mes.

Visite https://www.cepheid.com/en para obtener más información, vídeos y prospectos del paquete.

