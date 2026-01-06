Cerca de 130.000 personas celebrarán el año 2026 en el Distrito Artístico 798 de Pekín

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que las últimas horas de 2025 iban pasando, el Distrito Artístico 798 de Pekín se convirtió en un escenario al aire libre donde el arte, la tecnología y la vida pública convergieron para dar la bienvenida al nuevo año.

La celebración de Nochevieja, 'Empieza el año nuevo con arte: cuenta atrás para el 2026 en 798', se desarrolló en los 520.000 metros cuadrados del distrito y atrajo a casi 130.000 visitantes. Organizado en torno a una pieza central emblemática, ocho recintos temáticos y docenas de programas complementarios, el evento ofreció una alternativa a los espectáculos de cuenta atrás convencionales, basada en el arte contemporáneo, el patrimonio industrial y la participación colectiva.

Cerca de 200 galerías, museos, espacios de actuación y negocios ampliaron su horario hasta la noche, creando un ecosistema cultural nocturno poco habitual que combinaba exposiciones, música en directo, instalaciones lumínicas y mercados creativos, difuminando las fronteras entre la cultura, el comercio y el espacio público.

La cuenta atrás de este año se alejó de la tradición de un único reloj. En su lugar, se distribuyeron seis sitios de cuenta atrás sincronizados por todo el distrito. El más llamativo apareció en la emblemática chimenea número 6 del distrito, donde Woven Light Chronicles, una obra de arte digital de un equipo dirigido por el artista Wang Zhigang, transformó el hito industrial en un lienzo vertical de luz. Cerca de allí, el enorme tanque de petróleo conocido como '79 Tank' acogió Endless Circle, una instalación lumínica temporal proyectada sobre hormigón y acero.

Desde las pantallas LED a gran escala de Power Square hasta las proyecciones bajo las Torres Gemelas y a lo largo de las paredes y arcos de las fábricas, los visitantes pudieron contemplar la llegada del año 2026 desde cualquier lugar en el que se encontraran.

La participación del público fue fundamental durante la noche. Una instalación recientemente ampliada con el mensaje Querido Pekín, feliz año nuevo se convirtió en el centro de atención para las fotografías, mientras que los árboles iluminados lucían los deseos escritos a mano por los visitantes. En otros lugares, divertidas instalaciones invitaban al público a dejar atrás simbólicamente las inquietudes del año pasado.

Las actuaciones se desarrollaron por todo el distrito en diálogo con el arte público. La banda de folk-rock Wu Tiao Ren y la banda electrónica Nova Heart encabezaron el escenario principal, mientras que las obras interdisciplinarias combinaron música en directo, artes visuales y danza. La cultura tradicional también ocupó un lugar destacado, con danza clásica, desfiles de linternas en forma de pez y reinterpretaciones contemporáneas de danzas del león entre la multitud.

Designado como centro cultural y turístico nocturno nacional, el Distrito Artístico 798 sigue posicionando el arte como motor de la vitalidad urbana. Varias instalaciones del evento permanecerán expuestas durante las vacaciones, prolongando la celebración hasta los primeros días de 2026.

