- Ceremonia de entrega de los Premios HUAWEI XMAGE 2024: Historias de un mundo conmovedor, vistas a través de la fotografía

SHENZHEN, China, 27 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 27 de noviembre se celebró en el Centro Cultural y Artístico Sea World de Shenzhen la ceremonia y exposición anual de los Premios HUAWEI XMAGE 2024. Numerosos artistas de la fotografía, representantes de los medios de comunicación, ganadores, creadores y aficionados presenciaron el anuncio de las obras ganadoras del concurso.

He Gang, consejero delegado de Huawei Consumer Business Group, explicó en su discurso: Me gustaría felicitar calurosamente a los ganadores de esta noche y rendir homenaje a los creadores de la era de la imagen móvil. También me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los usuarios de HUAWEI XMAGE: cada uno de vosotros ha hecho que HUAWEI XMAGE vaya más allá de ser una herramienta para documentar la vida, convirtiéndola en un puente para la comunicación emocional entre las personas.

Ceremonia de entrega de los Premios HUAWEI XMAGE 2024: Un homenaje a la era de la imagen móvil

Los Premios XMAGE se han celebrado durante ocho años consecutivos desde 2017, en los que participan usuarios de más de 170 países y regiones. Desde su creación, el concurso ha acumulado casi 5 millones de candidaturas. Actualmente es uno de los eventos de imagen móvil más influyentes del mundo. Los Premios HUAWEI XMAGE de 2024 duraron 131 días, en los que participaron usuarios de 86 países y regiones, que presentaron más de 650.000 candidaturas. Además de China, los países con más candidaturas extranjeras son: Malasia, Turquía, Filipinas, EAU y Arabia Saudí; mientras que los modelos de smartphone más populares utilizados por los fotógrafos de los Premios XMAGE son: HUAWEI Serie Pura 70, Serie P60, Serie P40, Serie Mate 60.

En la ceremonia se anunciaron 66 obras ganadoras, entre ellas 3 Gran Premio, 18 Mejor de su categoría, 38 Accésit, 3 Menciones Honoríficas, 2 Mejor de la serie Pura y 2 Mejor de la serie Mate. A través de diversas perspectivas y técnicas expresivas, estas obras mostraron la calidez, la tranquilidad y la luminosidad de todo el mundo y transmitieron las emociones crudas y la fuerza de la gente corriente.

Fotógrafo del Año: Grandes elogios de jueces internacionales

Chen Yong, ingeniero de China, Justin Mendoza, gestor de cuentas de Filipinas, y Kinga Choińska, oficinista de Polonia, fueron galardonados con el Gran Premio y recibieron cada uno 10.000 dólares del Fondo de Creación de Huawei. Estas obras retratan momentos cautivadores de la vida con una imaginación y creatividad únicas, que calientan los corazones de la gente.

Comentario de los jueces: La chica que sube la escalera es un símbolo de fuerza, movimiento, belleza, vitalidad y singularidad. Se eleva como un pájaro en vuelo, presenciando cómo el sol atraviesa las nubes. Cada uno de nosotros tiene el poder de mejorar el mundo. Chica, esta es tu historia. - Chen Xiaobo, 9º vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de China.

Comentario de los jueces: Cuando una fotografía plantea preguntas, es un éxito inmediato. Esta fotografía encarna tanto el humor como un gran sentido de la escala, permitiéndonos considerar lo grande que es el pájaro, y si ha sido atrapado o no por la caña del pescador. Su fuerza reside en la serendipia del momento, una composición bien estudiada y una perspectiva baja única. - Keith Ladzinski, fotógrafo de National Geographic y director nominado al Emmy.

Comentario de los jueces: Los tonos cálidos, los accesorios para el pelo a juego y la luz tenue se combinan a la perfección en esta imagen para crear un momento de calma entre las hermanas. La acogedora paleta de colores da a la escena un aire amistoso y acogedor, que hace que los espectadores perciban fácilmente la conexión que comparten. Es un bonito recordatorio de los pequeños momentos que nos unen - James Perolls, fotógrafo y director de moda.

Más de 300 maravillosas obras se presentarán en el Centro de Cultura y Arte Shenzhen Sea World. La exposición ha construido cuidadosamente siete secciones que incluyen Momentos, Rostros, Tan lejos tan cerca, Hola vida, etc., con el objetivo de llevar al público a explorar el infinito encanto de la Fotografía. Del 27 al 30 de noviembre, esta fiesta visual será una valiosa oportunidad para que los amantes del arte aprecien de cerca las excelentes obras del concurso, donde las emociones y las historias que hay detrás de cada fotograma se mostrarán vívidamente para que todos puedan verlas en persona.

Chen Xiaobo, 9º vicepresidente de la Asociación de Fotógrafos de China, ha declarado: La imagen móvil no consiste sólo en documentar la vida cotidiana, sino que debe integrarse con observaciones más profundas y pensamientos filosóficos más personales. Cada fotografía se convierte en parte de tu propio diálogo íntimo con el mundo.

HUAWEI XMAGE: Una marca sobre la conexión humana, una marca que apoya el cultivo de la cultura fotográfica móvil

A lo largo de los años, Huawei ha organizado continuamente giras fotográficas mundiales, ha publicado periódicamente informes sobre tendencias en fotografía móvil, ha organizado actividades comunitarias y ha impartido clases educativas para fotógrafos. La marca siempre se ha comprometido a interactuar en profundidad con los fotógrafos, promoviendo continuamente el cultivo de la cultura de la fotografía móvil, y sigue haciendo de su marca un espacio cercano y acogedor para todos. A través de la plataforma global de los Premios HUAWEI XMAGE, Huawei ha creado un espacio para la comunicación en profundidad entre los consumidores, salvando las fronteras de la región, la cultura y el idioma. Al mismo tiempo, la plataforma fomenta el intercambio de conexiones humanas y la resonancia de emociones conmovedoras en todo el mundo a través de la fotografía.

Si desea conocer la lista completa de las obras visite la página web oficial de los Premios HUAWEI XMAGE 2024: https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/

