CerOkupas, empresa de desalojo rápida, legal y eficiente, inaugura nueva sede en Madrid

Después de consolidarse como una de las empresas más fuertes en desokupaciones en Andalucía, CerOkupas se expande a un gran mercado como el madrileño

En los últimos años se ha podido observar un fuerte incremento de la ocupación de viviendas a nivel nacional. Es evidente que, en estos casos, el mayor perjudicado en la ocupación de una vivienda es su propietario, ya sea persona física o jurídica.

CerOkupas nace justamente con el objetivo de ofrecer al ciudadano, y más concretamente a los propietarios, una herramienta que les permita recuperar un inmueble okupado ilegalmente de forma segura y de acuerdo con la ley. Así como acortar los plazos que les llevaría tramitar dicho conflicto por medio de la Administración Pública.

La empresa está de acuerdo con el derecho a la vivienda, pero no comparte la dirección que está tomando este tema en la actualidad. “Las casas okupadas en su mayoría son puntos de venta de drogas y donde se cometen otras actividades delictivas, no quiero decir que no haya personas necesitadas okupando viviendas, pero pensemos que también hay propietarios necesitados de utilizar sus viviendas, pienso que el garantizar la vivienda digna concierne a las Administraciones Públicas del Estado”, explican desde CerOkupas.

Es por ello que CerOkupas fue creada por la necesidad de todos los afectados por esta problemática social, la ocupación ilegal de viviendas, que cada día se hace más grande dada la imposibilidad de la resolución eficaz del problema. Según explican los propietarios de CerOkupas, “nos reunimos con nuestro abogado para informarnos de cómo podríamos realizar nosotros dichas desokupaciones sin salirnos del marco de la ley, después de elaborar un plan de actuación nos decidimos a inaugurar primero nuestra oficina en Jerez de la Frontera que es nuestra actual sede central y debido al número de casos que nos llegan a la sede desde todo el territorio nacional, estamos inaugurando ahora esta oficina en la calle Orense de Madrid. Próximamente tenemos previsto inaugurar oficinas en Sevilla y Almería”.

CerOkupas es una empresa gaditana en expansión fundada por tres socios Rafael Niño Bernal, Gabriel Molina Moreno y Rafael Barrios Rios en el año 2018 por la necesidad de solucionar la creciente okupación ilegal de nuestro país. Cuentan ya con una oficina en Jerez de la Frontera, actual sede central. Ahora están inaugurando una nueva oficina en Madrid y próximamente tienen previsto inaugurar oficinas en Sevilla y Almería.

