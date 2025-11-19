La certificación ambiental del material reciclado hanit refuerza el avance de la economía circular

(Información remitida por la empresa firmante)

Para Hahn Iberia Plástico Reciclado, S.L.U, el certificado EPD obtenido acredita su baja huella de carbono y respalda su uso en proyectos de construcción, industria y urbanismo con altos criterios de sostenibilidad

Madrid, 19 de noviembre de 2025.-

La compañía ha anunciado la certificación oficial de su material hanit, fabricado íntegramente a partir de plástico reciclado posconsumo, que avala su bajo impacto ambiental y su creciente adopción en el ámbito urbano, industrial y de la construcción.



La EPD, registrada en el International EPD System y verificada conforme a las normas ISO 14044 y EN 15804, establece un Potencial de Calentamiento Global (GWP) de tan solo 0,197 kg CO₂e por kilogramo de hanit, posicionando este material como una de las alternativas más sostenibles de su segmento.



"La obtención de la EPD representa un paso fundamental en el compromiso con la transparencia y la sostenibilidad aplicada. Demuestra que la innovación puede ir de la mano con la reducción del impacto ambiental", destacan desde la dirección de Hahn Iberia.



La Declaración Ambiental de Producto certificada es una herramienta clave que permite a administraciones públicas, constructoras e industria cumplir con los criterios de contratación verde, justificar el uso de materiales sostenibles en licitaciones y mejorar los análisis de ciclo de vida (ACV) de sus proyectos.



Fabricado exclusivamente con plástico reciclado posconsumo, hanit se utiliza en urbanismo, paisajismo, infraestructuras, industria. Su durabilidad, estabilidad y bajo mantenimiento lo consolidan como una alternativa eficiente, circular y respetuosa con el medio ambiente frente a los materiales tradicionales.



La Declaración Ambiental de Producto de hanit está disponible públicamente en el repositorio oficial del International EPD System https://www.environdec.com/library/epd25674



Sobre Hahn Iberia

Hahn Iberia, filial de Hahn Group, es uno de los principales referentes europeos en la fabricación de más de 2.000 productos elaborados con plástico reciclado posconsumo. La compañía desarrolla soluciones sostenibles, duraderas y trazables que fomentan la economía circular y contribuyen a reducir la dependencia de materiales no renovables en los sectores de la construcción, la industria y urbanismo.



