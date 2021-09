Cerveceros de Europa respalda un mejor etiquetado en el Día Internacional del Acceso a la Información

§ Cerveceros de Europa asumió el compromiso voluntario de facilitar al consumidor la información nutricional y el listado de ingredientes, lo que supone más información de la requerida por la legislación europea.

MADRID. 29.09.2021. El Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se celebró ayer, es una ocasión impulsada por las Naciones Unidas para destacar y mejorar el acceso a la información como un derecho público y fundamental.

El derecho a la información impulsó en 2015 la campaña de Cerveceros de Europa para proporcionar de forma voluntaria a los consumidores los ingredientes y la información nutricional de las cervezas, con el objetivo de potenciar una comunicación más transparente con el consumidor. Según Cerveceros de Europa, el listado de ingredientes y los valores energéticos en las etiquetas de las botellas y latas son la información más básica que todos los consumidores deberían poder obtener en todas las bebidas.

Cerveceros de España, a través de sus empresas asociadas, también adoptó voluntariamente el compromiso de incorporar en el etiquetado de los envases de cerveza destinados al consumidor final la información nutricional relativa al valor energético, por cada 100 mililitros, y el listado de ingredientes. Este compromiso supone un paso más allá de lo requerido por la legislación española y europea, y está incorporado en su Código de Autorregulación Publicitaria.

El compromiso de Cerveceros de España afecta al menos al 80% del volumen de la cerveza que se elabora y comercializa en España. Más del 90% de los envases ya han incorporado en su etiquetado el listado de ingredientes y más de un 80%, la información nutricional (calorías). La asociación también se comprometió a incluir en el etiquetado un enlace que dirige a una web donde se encuentra toda la información nutricional completa, previo paso por un control de edad.

Pierre-Olivier Bergeron, Secretario General de The Brewers of Europe, comenta que el Día Internacional del Acceso Universal a la Información debería ser un momento para que todos reflexionemos sobre la información que se puede compartir. "En este día, queremos mostrar nuestro apoyo al acceso universal a la información. Desde Cerveceros de Europa, ya llevamos seis años implementando voluntariamente nuestro compromiso de etiquetado. Queremos que nuestros consumidores sepan qué hay en sus bebidas, y estamos orgullosos de mostrárselo. Este es nuestro compromiso de ser abiertos y transparentes”.

El compromiso de etiquetado de Cerveceros de Europa no es una obligación legislativa de la Unión Europea. El Reglamento (UE) 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada a los consumidores exime a las bebidas con contenido alcohólico que tengan una graduación superior al 1,2% de la obligación legal de etiquetar esta información, aunque establece normas claras para las empresas que deseen hacerlo voluntariamente. Los ingredientes deben figurar en orden descendente de peso, tal y como se registran en el momento de su utilización. Los valores energéticos deben indicarse (al igual que en el caso de las bebidas no alcohólicas) en kJ y kcal por 100 ml para permitir una comparación similar entre todas las bebidas.

El compromiso voluntario de Cerveceros de Europa se reforzó en 2018 con una recomendación específica a todas las cerveceras para que indicaran los ingredientes y los valores energéticos por 100ml en las etiquetas de las botellas y latas de cerveza. Hace dos años, en septiembre de 2019, Cerveceros de Europa, las asociaciones nacionales de cerveceros, entre las que se encuentra Cerveceros de España, y las principales empresas firmaron un “Memorandum of Understanding” para implementar esa recomendación específica en toda la Unión Europea para finales de 2022.

Las cerveceras europeas están ya en camino de cumplir sus ambiciosos objetivos de etiquetado para 2022 como parte de su campaña "Proud to be Clear" para garantizar que todos los envases de cerveza etiqueten los ingredientes y los valores energéticos. Las cifras actuales de implementación en toda Europa reflejan que el 93% de las cervezas incluyen el etiquetado de los ingredientes, y el 86% recogen las calorías. Además, muchas cerveceras también facilitan de forma online los ingredientes y la información nutricional de cada una de sus marcas.

Cerveceros de Europa se muestra satisfecho de que la colaboración continua con la Comisión Europea esté contribuyendo a apoyar la elección de los consumidores y a potenciar las decisiones responsables. En junio de 2021, la actual Comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, acogió con satisfacción los compromisos, y elogió a los cerveceros europeos por superar los objetivos a pesar de la crisis actual, que ha afectado duramente al sector de la cerveza.

Según la asociación, todas las bebidas alcohólicas -independientemente de su contenido o definición de alcohol- deberían hacer lo mismo. Cerveceros de Europa alenta a otros sectores a que adapten sus acciones a su compromiso y a la legislación de la UE.

