Cervezas Alhambra llena Sevilla de sorpresas este octubre en la previa al festival Jardín de las Delicias

Cervezas Alhambra - Cervezas Alhambra

(Información remitida por la empresa firmante)

De la mano de Cervezas Alhambra, la primera edición hispalense del festival Jardín de las Delicias dará cita el próximo día 17 a grandes referentes de la escena como Sebastián Yatra, Siloé o Taburete. Hasta entonces, Alhambra, la cerveza oficial del festival, inundará durante 15 días la capital sevillana con música improvisada, sorpresas y premios como entradas dobles, recordando que no hay que esperar al fin de semana para 'celebrar cada hoy'

Sevilla, 5 de octubre de 2026.- 'En Sevilla sabemos que no se vive esperando al fin de semana, aquí se celebra cada hoy'. Fiel a esta manera de sentir y entender el tiempo, Cervezas Alhambra se propone este octubre convertir la rutina en momentos de disfrute compartido. La marca abandera la llegada a la capital hispalense del festival Jardín de las Delicias, que tras seis exitosas ediciones en Madrid celebrará su debut el 17 de octubre en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), reuniendo en su cartel a figuras de la primera línea musical como Sebastián Yatra, Siloé, Taburete, Álvaro de Luna o Marlena.



Como cerveza oficial de la cita, Alhambra se adelanta a la llegada del festival durante 15 días, invitando a disfrutar de cada día en los bares de la ciudad y a celebrar esos momentos, por cotidianos que parezcan. Una propuesta que nace de una premisa muy suya: la de no vivir esperando al fin de semana porque cualquier tarde, sin importar si es lunes o miércoles, guarda una razón para brindar. Esa forma de pausar el ritmo refleja la propia esencia de Alhambra Especial, la cerveza más cotidiana de la marca, con un sabor equilibrado que requiere un proceso de fermentación lenta para conseguir la calidad y los matices que la caracterizan.



Durante la primera quincena de octubre, la víspera de la cita musical se vivirá en los bares de Sevilla de la mano de Alhambra Especial. Un itinerario en el que la costumbre del bar cederá el paso a la improvisación en directo, regalos y a momentos de música inesperados.



Así, esta previa contará con el dúo sevillano Mi Hermano y Yo en dos acústicos el jueves 8 y el 15 de octubre, con acceso gratuito hasta completar aforo. Además, la iniciativa sumará distintas intervenciones musicales sorpresa en diversos rincones de Sevilla, donde el público podrá participar en la celebración y optar a premios como entradas dobles para el festival Jardín de las Delicias.



Entre los 30 establecimientos que forman parte de estas activaciones por toda la ciudad se encuentran Selvático, Dilema, Mama Queen, Bar Triana Nuevo, Yuri's Bar, Bar Julia Sazon, La Ilustre, Casa Cuco Triana, Oliva y Sésamo, Taberna Picalagartos, el 29, La Bastarda Triana o Pecata Mundi, entre otros.



Con esto, Alhambra Especial invita a los sevillanos a celebrar cada día como solo se sabe hacer en la capital andaluza.

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