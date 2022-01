CES 2022: Las últimas soluciones de aire de Coway ayudan a los hogares europeos a vivir mejor

Tras un exitoso escaparate en CES 2022, Coway se propone ahora presentar a Europa productos para el hogar inteligentes para una vida más saludable

SEUL, Corea del Sur, 11 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., "The Best Life Solution Company," ha mostrado sus últimas innovaciones en electrodomésticos en CES 2022. Los colchones, los purificadores de agua, los purificadores de aire y los bidés de la empresa se consideraron algunas de las innovaciones imprescindibles del evento.

"Nuestra misión siempre ha sido hacer que la vida de las personas sea mejor y más saludable, y estamos muy contentos de mostrar nuestras últimas innovaciones y diseños en CES 2022 y en línea", dijo Rodney Ryu, el Director General de Coway Europe B.V. "La creación de entornos domésticos saludables es ahora más vital que nunca, y un mejor aire, agua y sueño pueden ser transformadores. Esperamos que nuestros productos para el hogar inteligente permitan a los usuarios vivir de forma más saludable."

Las potentes soluciones de Coway para la pureza del aire llegan a Europa

Coway es una empresa coreana de electrodomésticos con más de 30 años de experiencia en la fabricación de purificadores de aire, purificadores de agua, bidés y colchones, entre otros. Coway cuenta con el mayor centro de I+D especializado en aire y agua de Asia, con más de 4.200 propiedades intelectuales y patentes. Vendiendo más de un millón de purificadores de aire al año en más de 60 países, Coway es líder en la industria de la filtración de aire.

Desde su entrada en el mercado en 2010, Coway ha ocupado una posición predominante en el sector de la purificación del aire del norte de Europa. La línea premium "Airmega" ha sido un éxito en los hogares escandinavos, alabada por su extraordinaria capacidad de filtración del aire y su funcionalidad de fácil uso. Coway se expandió a Europa en 2021 con el lanzamiento de productos en Amazon.

Acerca de los purificadores de aire Airmega – Para todos los hogares y empresas

Coway ha traído a Europa sus purificadores de aire más queridos y vendidos, como Airmega 150(Cartucho), Airmega Jet(Mini Storm), Airmega Mighty, Airmega 300S y Airmega Hue&Healing.

Airmega 150 es el último modelo más emblemático de Coway para dormitorios, que ha recibido tres de los premios de diseño más prestigiosos del mundo: iF Design Award (Alemania), Good Design Award (Japón) e IDEA award (EE.UU.). Airmega 150 cuenta con un prefiltro único "Pull-Out" que permite a los consumidores cambiar el filtro sin necesidad de retirar las tapas del producto. Esto hace que la limpieza del filtro sea extremadamente cómoda, lo que maximiza la vida del filtro principal GreenHEPA™.

Airmega Mighty (AP-1512HH), con un ionizador para la zona del dormitorio y el salón, ha sido la mejor elección de Wirecutter en el New York Times durante siete años consecutivos, incluido el 2022. Airmega Mighty también fue clasificado como el más vendido en la categoría de purificadores de aire de Amazon USA en 2021.

Airmega Jet con la revolucionaria tecnología MegaJet™ y Airmega 300S son modelos emblemáticos con doble potencia de aspiración y alta cobertura de la habitación. Airmega Hue&Healing es un purificador de aire híbrido con un humidificador natural.

Sistema de filtración de aire Coway HyperCaptive™

Lo que hace que los purificadores de aire Coway destaquen es el último sistema de filtración de aire HyperCaptive™. Todos los purificadores de aire Coway Airmega cuentan con esta tecnología, que incluye un prefiltro, un filtro de carbón activado y un filtro Green HEPA™. El sistema de filtración de aire HyperCaptive™ elimina partículas de nano-partículas de hasta 0,01 micrómetros, incluyendo alérgenos, bacterias, caspa, polvo, gas, moho y virus, en el aire para desterrar la contaminación del aire interior. El sistema ha demostrado su eficacia en laboratorios de investigación independientes de Corea, Japón y Estados Unidos.

Dedicada a hacer la vida más sana y confortable, Coway lanza en Europa nuevos productos, como el Airmega 250 y los purificadores de agua, en 2022.

Para obtener más información sobre los productos de Coway disponibles actualmente, visite Coway Website y Amazon.

Acerca de Coway Co., Ltd.

Establecida en Corea en el año 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", es una empresa líder en electrodomésticos ambientales que hace que la vida de las personas sea saludable y cómoda con electrodomésticos innovadores como purificadores de agua, purificadores de aire, bidés y colchones. Desde su fundación, Coway se ha convertido en un líder en la industria de electrodomésticos ambientales, con una intensa investigación, ingeniería, desarrollo y servicio al cliente. La empresa ha demostrado su dedicación a la innovación con productos galardonados, experiencia en salud en el hogar, participación de mercado inigualable, satisfacción del cliente y reconocimiento de marca. Coway continúa innovando diversificando las líneas de productos y acelerando los negocios en el extranjero en Malasia, Estados Unidos, Tailandia, China, Indonesia, Vietnam, Japón y Europa, basándose en el éxito comercial en Corea. Para más información, visite http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

