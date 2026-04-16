César Calvar, nuevo director de comunicación del grupo español de defensa Miriad Global - Miriad Global

El nombramiento refuerza la capacidad de interlocución de la compañía en un momento clave para el crecimiento industrial y consolidación de capacidades de defensa en España

Calvar combina más de dos décadas en periodismo de defensa con experiencia en comunicación corporativa en entornos complejos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de abril de 2026. - Miriad Global, grupo español de defensa, ha nombrado director de comunicación a César Calvar. Con su incorporación, la compañía refuerza su capacidad de interlocución en un momento de desarrollo de su capacidad industrial y de proyección de su presencia en el ecosistema español de defensa.

Calvar cuenta con más de dos décadas de trayectoria en periodismo y comunicación. En 2001 se incorporó al Grupo Vocento, donde se especializó en defensa y política exterior como reportero de la Agencia Colpisa. Fue enviado especial en distintos escenarios internacionales y cubrió sobre el terreno conflictos, cumbres de la OTAN y actividad institucional de alto nivel. Posteriormente, ha desarrollado su carrera en información económica, dirección editorial y en el ámbito de la consultoría.

Antes de incorporarse a Miriad, fue director en la agencia estadounidense de comunicación y relaciones públicas Burson, donde reforzó su experiencia en gestión de reputación e interlocución corporativa en entornos complejos.

Calvar asumirá la dirección de comunicación corporativa de Miriad Global, con responsabilidad sobre la interlocución con medios especializados, administraciones públicas y el ecosistema industrial de defensa tanto en España como en el ámbito europeo, donde la compañía participa en programas nacionales de defensa y en programas de cooperación industrial y tecnológica europea. Su incorporación responde a la necesidad de dotar a la compañía de una capacidad de interlocución estructurada en un sector donde la confianza institucional, la trazabilidad del mensaje y la coordinación con las administraciones son condiciones previas a cualquier programa industrial.

Antonio Navarro, presidente ejecutivo de Miriad Global, ha enmarcado la incorporación en la estrategia de la compañía. “La incorporación de César refuerza una fase de crecimiento de Miriad en la que estamos consolidando capacidades industriales, ampliando nuestra base productiva en todo el territorio nacional y estructurando mejor nuestra interlocución con el ecosistema de defensa y las administraciones públicas. Contar con César nos permite también explicar mejor nuestro modelo industrial y cómo los requisitos de defensa se traducen en capacidades productivas concretas, facilitando que la industria entienda dónde puede aportar valor y cómo integrarse en programas que exigen ejecución, fiabilidad y escalado”, ha comentado.

Por su parte, César Calvar ha valorado el reto que supone acompañar la consolidación industrial de Miriad. “Trabajar en Miriad supone un gran reto para un profesional de la comunicación, porque está construyendo una capacidad industrial con base tecnológica propia en un sector donde Europa necesita actores fiables y con capacidad de ejecución. La comunicación en defensa no es sólo visibilidad; también es generar la confianza institucional necesaria para que una empresa pueda participar en programas exigentes y cumplir con lo que compromete”, ha explicado.

Sumándose al esfuerzo nacional por consolidar capacidades y soberanía tecnológica en defensa, Miriad Global ya cuenta con centros en Madrid, Málaga y San Fernando de Henares y trabaja en un plan industrial para integrar empresas relevantes en diferentes ámbitos y desarrollar acuerdos de coproducción en todo el territorio nacional.

Sobre Miriad

Miriad Global es un grupo español de defensa, participado mayoritariamente por Funditec, especializado en sistemas no tripulados, subsistemas avanzados, electrónica e integración industrial. Reúne capacidades tecnológicas e industriales propias en diseño, ingeniería, software, fabricación e integración, aplicadas tanto al desarrollo de sistemas completos como al suministro de subsistemas críticos y electrónica para terceros en programas de defensa nacionales y europeos. Con centros en Madrid, Málaga y San Fernando de Henares, y acuerdos industriales en Cataluña y el País Vasco, su actividad se centra en plataformas autónomas terrestres, aéreas y navales, así como en inteligencia artificial embarcada, computadores de misión, electrónica de control y otros sistemas de misión crítica. Su modelo industrial se basa en la incorporación progresiva de capacidades productivas y tecnológicas complementarias para reforzar en España una base industrial y tecnológica con capacidad real de entrega de grandes programas de defensa.

Para más información:

César Calvar — director de Comunicación, Miriad Global

ccalvar@miriad.es

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Irene Lagullon

ilagullon@paradigmca.es

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fcardona@paradigmca.es

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