La cesta de Navidad, una tradición que llega hasta el Supremo - Sierra de Padelma-prensa

(Información remitida por la empresa firmante)

Sierra de Padelma incorpora a su catálogo propuestas veganas para personas celíacas y cajas de Navidad halal, así como regalos presentados en maletas, bolsos y capazos que conservan su utilidad una vez consumidos los alimentos, más allá de las tradicionales cestas de mimbre.

Valencia, 26 de noviembre de 2026.- La cesta de Navidad ocupa un lugar especial entre las tradiciones españolas. A diferencia de otros regalos de empresa, su contenido suele disfrutarse en familia, convirtiendo el obsequio que recibe el trabajador en parte de las celebraciones de su hogar. Esta dimensión familiar, unida a su significado como gesto de agradecimiento por el trabajo realizado durante el año, explica el arraigo de una costumbre que también ha adquirido relevancia en el ámbito de las relaciones laborales.

Una tradición cuyo valor va más allá de lo económico

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo obliga a una empresa a recuperar la entrega de las cestas de Navidad que había suprimido en 2024, después de mantener esta costumbre durante 28 años. Uno de los aspectos más relevantes del caso es que la cesta entregada en 2023 tenía un valor de 10,67 euros. El alto tribunal considera que su reducido importe económico no impide reconocer la existencia de una condición laboral más beneficiosa.

La resolución no implica que todas las empresas estén obligadas a entregar cestas de Navidad, sino que responde a las circunstancias de una práctica consolidada que había pasado a formar parte de las condiciones laborales de sus trabajadores.

Una tradición que se adapta a la diversidad alimentaria y cultural

La convivencia en las empresas de trabajadores con distintas necesidades alimentarias y convicciones religiosas plantea la necesidad de ofrecer alternativas a las cestas que tradicionalmente incluyen embutidos de cerdo y bebidas alcohólicas.

Sierra de Padelma cuenta en su catálogo de 2026 con la Caja Vegana, la Caja Celíaca y las cestas de Navidad halal, estas últimas con una selección de productos sin alcohol, carne de cerdo ni sus derivados.

Estas propuestas permiten a las empresas mantener la tradición entre sus trabajadores sin que sus necesidades alimentarias, creencias religiosas o elecciones personales sean un motivo de exclusión.

Cuando el recipiente también forma parte del regalo

Sierra de Padelma ha ampliado su catálogo con presentaciones que tienen una utilidad más allá de las fiestas navideñas: maletas para viajar, capazos de enea para las compras, bolsos de paja y baúles que pueden utilizarse para el almacenamiento doméstico.

Estas propuestas conviven en el catálogo de la empresa valenciana con las tradicionales cestas de Navidad, cajas y lotes navideños, jamoneras, estuches y regalos gourmet.

Entre las novedades de la campaña de 2026 se encuentran los baúles de navidad: la Maleta, el Baúl Noel, el Baúl Armonía y las selecciones Gourmet 9 y Gourmet 10.

Sierra de Padelma, en plena campaña de Navidad

Sierra de Padelma afronta las semanas de mayor actividad de la campaña navideña con 25.000 metros cuadrados de instalaciones, 12 líneas de producción y más de 300 personas trabajando en dos turnos.

La empresa prepara una media de 6.000 productos diarios durante la campaña y cuenta con un equipo de atención al cliente formado por 20 personas que atiende tanto a particulares como a autónomos, pymes y grandes empresas.

Más información y catálogo de Navidad 2026 en sierradepadelma.com

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