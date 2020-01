COMUNICADO: CF PharmTech cierra una ronda de financiación de 90 millones de dólares para medicamentos respiratorios a nivel mundial

Publicado 02/01/2020 9:01:53 CET

- CF PharmTech cierra una ronda de financiación de 90 millones de dólares para acelerar el desarrollo de medicamentos respiratorios a nivel mundial

SHUZHOU (China), 2 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- CF PharmTech, Inc., una empresa farmacéutica cuya visión es brindar productos de medicamentos respiratorios de calidad y asequibles a nivel mundial, anunció que ha recaudado 90 millones de dólares en inversión de serie E, con New Alliance Capital al frente. En dicha inversión participaron nuevos inversores como CR-CP Life Science Fund, Finnova Capital, GT Capital, Co-stone Asset Management, Xiangcheng Financial Holdings, Everest Venture Capital, junto con inversores vigentes, tales como Oriza Holdings, Longmen Venture Capital, GTJA Investment y CMB International.

https://mma.prnewswire.com/media/1059730/CF_PharmTech.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1059730/CF_PharmTech.jpg]

La finalización de esta ronda de financiación refleja el sólido apoyo de los inversores chinos al impulso de las empresas farmacéuticas de alto calibre que tienen una importante ventaja competitiva a nivel mundial, y permitirá a CF PharmTech sacar al mercado los productos que tiene en preparación.

Con respecto a esta ronda de financiación, el director ejecutivo de New Alliance Capital, Lei Cai, explicó: «New Alliance Capital da prioridad a las oportunidades de inversión en el sector de la salud. Los tratamientos respiratorios y los medicamentos inhalados, especialmente, son prometedores debido a las altas barreras tecnológicas de entrada y al inmenso potencial de crecimiento. CF PharmTech ha trabajado meticulosamente para construir sólidas plataformas tecnológicas que apoyen el desarrollo de una amplia gama de productos. Nos han impresionado profundamente la integridad y la profesionalidad del equipo principal de CF PharmTech».

Por su parte, Da Liu, el director general CR-CP Life Science Fund, adujo: «CF PharmTech es una de las empresas farmacéuticas más innovadoras y pioneras de China que se dedica a los tratamientos de enfermedades respiratorias. Como compañía farmacéutica, CF PharmTech encarna plenamente el compromiso con la calidad y las normas internacionales. Al ser una de las pocas empresas farmacéuticas privadas líderes en la administración de fármacos respiratorios, CF PharmTech tiene un inmenso potencial de crecimiento».

CEC Capital actuó como asesor financiero exclusivo de CF PharmTech durante esta ronda de financiación de serie E. Irene Hong, socia de CEC Capital afirmó lo siguiente: «El cierre de esta ronda de financiación marcará una nueva etapa en el desarrollo de productos en CF PharmTech. Admiramos enormemente el espíritu perseverante del equipo de CF PharmTech».

Acerca de CF PharmTech:

CF PharmTech es una empresa farmacéutica que se dedica a la salud respiratoria. Desde sus inicios, la empresa ha creado instalaciones de I+D y de fabricación de productos de inhalación de última generación. En la actualidad, CF PharmTech cuenta con una creciente cartera de más de 20 productos en preparación destinados a China y al mercado internacional. Más información sobre CF PharmTech en www.cfpharmtech.com [http://www.cfpharmtech.com/].

Imagen-- https://mma.prnewswire.com/media/1059730/CF_PharmTech.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1059730/CF_PharmTech.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Yuyu Zhu, +86-177-1268-8608, zhu.yuyu@cfpharmtech.com

Sitio Web: http://www.cfpharmtech.com/